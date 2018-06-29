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Зсуви у В'єтнамі: кількість жертв зросла до 22 осіб

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 13:53
Фото: стихійне лихо у В'єтнамі (twitter.com/ngaphambbc)
Фото: стихійне лихо у В'єтнамі (twitter.com/ngaphambbc)

Ще 9 осіб вважаються зниклими безвісти

Кількість жертв повені і зсувів у В'єтнамі зросла до 22 осіб. Про це повідомляє видання "Сіньхуа".

"Повінь і зсуви, викликані зливою у вихідні дні у північних гірських провінціях В'єтнаму, вбили 22 людини", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що ще 9 осіб вважаються зниклими безвісти.

Зокрема, в результаті зсувів у В'єтнамі загинули 16 мешканців провінції Лай Чау, п'ять жителів провінцій Ха-Джинг і одна людина з провінції Куанг Нінь. Також наголошується, що в результаті повені постраждали 15 людей з провінції Лай Чау і один чоловік з Сон Ла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 15 загиблих в результаті зсувів у В'єтнамі.

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Теги публікації: оползень, Вьетнам  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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