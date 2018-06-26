Оползни на севере Вьетнама: число жертв возросло до 15

Большинство жертв утонули или были погребены под оползнями

Число погибших в результате наводнений и оползней в северном Вьетнаме возросло до 15 человек, 11 человек остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Количество погибших от наводнений и оползней во Вьетнаме увеличилось до 15", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что большинство жертв утонули или были погребены под оползнями, вызванными проливными дождями.

"В ближайшие дни мы готовимся к выпадению еще большего количества осадков, и я боюсь, что количество погибших в провинции будет продолжать расти, поскольку 11 человек остаются пропавшими без вести", - сказал заместитель председателя Народного комитета провинции Лайтяу Ле Тронг Куанг.

Напомним, на севере Вьетнама в результате ливневых дождей сошли оползни, жертвами которых стали не менее семи человек, еще 12 человек пропали без вести. Сообщается, что погибли люди в горных провинциях Лай Чау и Ха-Джианг, кроме того, пострадали еще пять человек.