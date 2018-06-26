Зсуви на півночі В'єтнаму: число жертв зросло до 15

Більшість жертв потонули або були поховані під зсувами

Число загиблих у результаті повеней і зсувів у північному В'єтнамі зросло до 15 осіб, 11 людей залишаються зниклими без вісті. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Кількість загиблих від повеней і зсувів у В'єтнамі збільшилася до 15", - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що більшість жертв потонули або були поховані під зсувами, викликаними сильними дощами.

"Найближчими днями ми готуємося до випадання ще більшої кількості опадів, і я побоююся, що кількість загиблих у провінції продовжуватиме рости, оскільки 11 осіб залишаються зниклими без вісті", - сказав заступник голови Народного комітету провінції Лайтяу Ле Тронг Куанг.

Нагадаємо, на півночі В'єтнаму в результаті зливових дощів зійшли зсуви, жертвами яких стали не менше семи осіб, ще 12 осіб пропали без вісті. Повідомляється, що загинули люди в гірських провінціях Лай Чау і Ха-Джіанг, крім того, постраждали ще п'ять чоловік.