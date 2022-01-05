UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оползни, подтопленные дома и дороги: дожди вызвали наводнения на Закарпатье

Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области из-за сильных дождей начались наводнения. В воде оказались домохозяйства, жилые дома, а также дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 17:00 на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов были подтоплены:

  • 160 домохозяйств;
  • 34 жилых дома;
  • 3 помещения трансформаторных подстанций.

Грунтовые воды также подтопили дорогу В. Комяты-Шаланки в Береговском районе, а также дорогу местного значения в с. Тячевские лазы.

В селе Немецкая Мокрая и селе Тарасовка произошли оползни. Один из них ликвидировали, работы по ликвидации второго еще продолжаются.

Кроме того, из берегов вышла река Боржава и подтопила 55 гектаров сельскохозяйственных угодий в селе Вильхивка.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗакарпатьеЗакарпатская область