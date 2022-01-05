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Зсуви, підтоплені будинки та дороги: дощі спричинили повені на Закарпатті

Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області через сильні дощі почалися повені. У воді опинилися домогосподарства, житлові будинки, а також дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Станом на 17:00 на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів було підтоплено:

  • 160 дворогосподарств;
  • 34 житлові будинки;
  • 3 приміщення трансформаторних підстанцій.

Грунтові води також підтопили дорогу В. Комяти-Шаланки в Берегівському районі, а також дорогу місцевого значення в с. Тячівські лази.

У селі Німецька Мокра та селі Тарасівка сталися зсуви грунту. Один з них ліквідували, роботи з ліквідації другого ще тривають.

Крім того, з берегів вийшла річка Боржава та підтопила 55 гектарів сільськогосподарських угідь в селі Вільхівка.

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