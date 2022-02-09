Зсуви в Колумбії забрали життя 14 людей, 35 травмовані

У Західній Колумбії проливні дощі призвели до зсувів. В результаті загинули і постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

В результаті зсуву загинули щонайменше 14 осіб, ще 35 отримали травми.

Чиновники заявили, що одна людина зникла безвісти після смертельного зсуву в Рісаральді, в муніципалітеті Перейра.

Мер Перейри Карлос Майя, який підтвердив кількість загиблих, попередив, що в цьому районі зберігається ризик зсувів, і закликав людей покинути місто, щоб уникнути подальших жертв.

Відомо, що вже понад 60 будинків були евакуйовані.