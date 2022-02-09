Зсуви в Колумбії забрали життя 14 людей, 35 травмовані
У Західній Колумбії проливні дощі призвели до зсувів. В результаті загинули і постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
В результаті зсуву загинули щонайменше 14 осіб, ще 35 отримали травми.
Чиновники заявили, що одна людина зникла безвісти після смертельного зсуву в Рісаральді, в муніципалітеті Перейра.
Мер Перейри Карлос Майя, який підтвердив кількість загиблих, попередив, що в цьому районі зберігається ризик зсувів, і закликав людей покинути місто, щоб уникнути подальших жертв.
Відомо, що вже понад 60 будинків були евакуйовані.
Президент Колумбії Іван Дуке висловив співчуття сім'ям загиблих.
Нагадаємо, що на Мадагаскарі вирує шторм. Він забрав життя понад 20 людей, тисячі людей залишилися без даху над головою.