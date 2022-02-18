Зсуви в Бразилії забрали життя 117 людей: серед загиблих діти

Зсуви в Бразилії вже забрали життя 117 осіб, у тому числі і дітей. Понад 700 людей покинули свої будинки в результаті стихії, а понад 100 - пропали безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому наголошується, що кількість жертв в результаті стихійного лиха буде збільшуватися, оскільки дощі тривають. Також поки неможливо визначити точну кількість жертв через погоду і того, що частина людей вважаються зниклими безвісти.

Один з місцевих жителів повідомив виданню, що рятувальники ще не обшукували його район. За його словами, серед загиблих є діти. Але точну кількість жертв важко визначити самостійно.

"Тут як мінімум шестеро дітей, і може бути ще від сусідів. За нашими оцінками, тут поховано понад 10 осіб, і нам потрібна допомога", - сказав він.

Також наголошується, що багато людей не можуть знайти своїх родичів і не знають, чи залишилися вони живі.

Інформація про кількість зниклих в результаті трагедії суперечлива і з боку офіційних служб. Приміром, поліція заявила, що понад 100 людей пропали без вісті, а прокуратура заявила, що пропало не менше 35 осіб.

Понад 700 людей були змушені покинути свої будинки і сховатися в місцевих школах та інших тимчасових житлах. Губернатор Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро в середу порівняв збиток із зоною бойових дій.

"Протягом дня місцевий морг був змушений використовувати вантажівку-рефрижератор в якості резерву, так як привозили нових жертв, в той час як інші тіла все ще очікували впізнання їх сім'ями", - пише видання.

Президент Бразилії Жаір Болсонару пообіцяв відвідати регіон після повернення з офіційної поїздки до Росії та Угорщини. За його словами, влада допоможе населенню почати відновлення району.

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