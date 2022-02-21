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Оползни в Бразилии: число жертв возросло до 152 человек

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Бразилия, Понедельник 21 февраля 2022 00:19
Оползни в Бразилии: число жертв возросло до 152 человек Фото: в Бразилии в результате оползней погибло 152 человека (twitter.com/aphrqdites)
Автор: Наталья Скороход

Оползни в Бразилии привели к новым жертвам. В результате стихии уже погибло 152 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Спасатели и жители продолжают поиски пропавших без вести. Полиция сообщила, что в результате стихии пропали 165 человек.

Власти не надеются, что под обломками удастся обнаружить выживших. Президент страны Жаир Болсонару заявил, что картина а городе Петрополис напомнила ему "сцены войны".

По словам официальных лиц, по меньшей мере 856 человек размещены в убежищах.

Также в полиции сообщили, что число пропавших без вести уменьшается по мере того, как опознают все больше тел и семьям удается найти живых и здоровых родственников. На данный момент опознано 124 тела, в том числе 28 детей.

Также отмечается, что в воскресенье в городе Петрополис была проведена так называемая "мегаоперация по очистке". В ней приняли участие 370 санитарных работников, присланных в качестве подкрепления из близлежащих городов Рио-де-Жанейро и Нитерой.

Мэрия призвала жителей оставаться дома, за исключением случаев "крайней необходимости", чтобы позволить уборщикам расчистить груды земли и мусора, все еще забивающие улицы.

"Нам нужно расчистить улицы, чтобы мы могли ускорить работу по восстановлению нашего города", - заявил мэр Рубенс Бомтемпо.

Напомним, что в некоторых районах Бразилии все еще не могут дождаться спасателей. Местные жители отмечают, что не могут самостоятельно справиться с разрушениями, из-за чего неясно полное число жертв.

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