Оползни в Бразилии: число жертв возросло до 152 человек

Оползни в Бразилии привели к новым жертвам. В результате стихии уже погибло 152 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Спасатели и жители продолжают поиски пропавших без вести. Полиция сообщила, что в результате стихии пропали 165 человек.

Власти не надеются, что под обломками удастся обнаружить выживших. Президент страны Жаир Болсонару заявил, что картина а городе Петрополис напомнила ему "сцены войны" .

По словам официальных лиц, по меньшей мере 856 человек размещены в убежищах.

Также в полиции сообщили, что число пропавших без вести уменьшается по мере того, как опознают все больше тел и семьям удается найти живых и здоровых родственников. На данный момент опознано 124 тела, в том числе 28 детей.

Также отмечается, что в воскресенье в городе Петрополис была проведена так называемая "мегаоперация по очистке". В ней приняли участие 370 санитарных работников, присланных в качестве подкрепления из близлежащих городов Рио-де-Жанейро и Нитерой.

Мэрия призвала жителей оставаться дома, за исключением случаев "крайней необходимости", чтобы позволить уборщикам расчистить груды земли и мусора, все еще забивающие улицы.