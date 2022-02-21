Оползни в Бразилии: число жертв возросло до 152 человек
Оползни в Бразилии привели к новым жертвам. В результате стихии уже погибло 152 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Спасатели и жители продолжают поиски пропавших без вести. Полиция сообщила, что в результате стихии пропали 165 человек.
Власти не надеются, что под обломками удастся обнаружить выживших. Президент страны Жаир Болсонару заявил, что картина а городе Петрополис напомнила ему "сцены войны".
По словам официальных лиц, по меньшей мере 856 человек размещены в убежищах.
Также в полиции сообщили, что число пропавших без вести уменьшается по мере того, как опознают все больше тел и семьям удается найти живых и здоровых родственников. На данный момент опознано 124 тела, в том числе 28 детей.
Также отмечается, что в воскресенье в городе Петрополис была проведена так называемая "мегаоперация по очистке". В ней приняли участие 370 санитарных работников, присланных в качестве подкрепления из близлежащих городов Рио-де-Жанейро и Нитерой.
Мэрия призвала жителей оставаться дома, за исключением случаев "крайней необходимости", чтобы позволить уборщикам расчистить груды земли и мусора, все еще забивающие улицы.
"Нам нужно расчистить улицы, чтобы мы могли ускорить работу по восстановлению нашего города", - заявил мэр Рубенс Бомтемпо.
Напомним, что в некоторых районах Бразилии все еще не могут дождаться спасателей. Местные жители отмечают, что не могут самостоятельно справиться с разрушениями, из-за чего неясно полное число жертв.