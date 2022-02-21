Зсуви в Бразилії: кількість жертв зросла до 152 осіб

Зсуви в Бразилії призвели до нових жертв. В результаті стихії вже загинуло 152 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Рятувальники та мешканці продовжують пошуки зниклих безвісти. Поліція повідомила, що в результаті стихії зникли 165 осіб.

Влада не сподівається, що під уламками вдасться виявити тих, хто вижив. Президент країни Жаір Болсонару заявив, що картина а місті Петрополіс нагадала йому "сцени війни" .

За словами офіційних осіб, щонайменше 856 осіб розміщені в притулках.

Також у поліції повідомили, що число зниклих безвісти зменшується в міру того, як впізнають все більше тіл і сім'ям вдається знайти живих і здорових родичів. На даний момент упізнано 124 тіла, в тому числі 28 дітей.

Також наголошується, що в неділю в місті Петрополіс була проведена так звана "мегаоперація з очищення". У ній взяли участь 370 санітарних працівників, надісланих в якості підкріплення з довколишніх міст Ріо-де-Жанейро і Нітерой.

Мерія закликала жителів залишатися вдома, за винятком випадків "крайньої необхідності", щоб дозволити прибиральникам розчистити купи землі та сміття, все ще забивають вулиці.