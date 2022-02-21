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Зсуви в Бразилії: кількість жертв зросла до 152 осіб

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Бразилія, Понеділок 21 лютого 2022 00:19
Зсуви в Бразилії: кількість жертв зросла до 152 осіб Фото: у Бразилії в результаті зсувів загинуло 152 людини (twitter.com/aphrqdites)
Автор: Наталья Скороход

Зсуви в Бразилії призвели до нових жертв. В результаті стихії вже загинуло 152 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Рятувальники та мешканці продовжують пошуки зниклих безвісти. Поліція повідомила, що в результаті стихії зникли 165 осіб.

Влада не сподівається, що під уламками вдасться виявити тих, хто вижив. Президент країни Жаір Болсонару заявив, що картина а місті Петрополіс нагадала йому "сцени війни".

За словами офіційних осіб, щонайменше 856 осіб розміщені в притулках.

Також у поліції повідомили, що число зниклих безвісти зменшується в міру того, як впізнають все більше тіл і сім'ям вдається знайти живих і здорових родичів. На даний момент упізнано 124 тіла, в тому числі 28 дітей.

Також наголошується, що в неділю в місті Петрополіс була проведена так звана "мегаоперація з очищення". У ній взяли участь 370 санітарних працівників, надісланих в якості підкріплення з довколишніх міст Ріо-де-Жанейро і Нітерой.

Мерія закликала жителів залишатися вдома, за винятком випадків "крайньої необхідності", щоб дозволити прибиральникам розчистити купи землі та сміття, все ще забивають вулиці.

"Нам потрібно розчистити вулиці, щоб ми могли прискорити роботу з відновлення нашого міста", - заявив мер Рубенс Бомтемпо.

Нагадаємо, що у деяких районах Бразилії все ще не можуть дочекатися рятувальників. Місцеві жителі відзначають, що не можуть самостійно впоратися з руйнуваннями, через що неясно повне число жертв.

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