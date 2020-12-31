Оползень в Норвегии: продолжают искать 10 человек

Фото: оползень в Норвегии (twitter.com shaksper)

В населенном пункте вблизи Осло (Норвегия) всю ночь продолжались поиски жильцов, пропавших без вести во время масштабного оползня. Части пострадавшего района все еще определены как "красная" зона.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, с ночи среды полиция и другие аварийно-спасательные службы работают над эвакуацией жителей и ищут тех, кто все еще находится в зоне, пострадавшей от оползня.

"У нас еще остается надежда найти людей и спасти жизни", - сказал глава поисковой команды Андре Силю.

Также незадолго до 23:30 стало известно, что еще четыре дома обвалились. 10 человек считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что длина оползня составляет 700 метров, и он серьезно повредил по меньшей мере 14 жилых домов. Более 1000 жителей эвакуированы. Еще 1,5 тысячи человек могут быть вынуждены покинуть свои дома, поскольку еще существует угроза оползней.

Напомним, летом мощные прибои в прибрежном районе австралийского штата Новый Южный Уэльс привели к эрозии берега. Тогда часть элитных домов в курортном городке Уамберал была разрушена, жителей эвакуировали.