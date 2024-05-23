Оплатити проїзд у Києві можна без валідатора: функцію тестують у трамваях

"Київ Цифровий" розпочав тестування нової функції валідації квитків одразу в застосунку. Цей сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.
Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:
Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає "Київ Цифровий", його спрямує у Google Play або App Store для завантаження застосунку.
У разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути "Показати контролеру". Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду.
Нову функцію тестують на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами. Після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширено.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки коштують квитки на проїзд у міському транспорті Києва та де їх придбати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.