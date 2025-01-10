Оплата інспекторів НМТ зросла вдвічі: що зміниться

Між першим і другим читаннями проєкту закону "Про державний бюджет на 2025 рік" до Верховної Ради була подана пропозиція збільшити фінансування Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) на 99,2 млн гривень. Це рішення ухвалили після того, як на засіданні комітету стало відомо, що інспектори, які працюють на пунктах тестування НМТ, отримують лише 80-120 гривень за годину роботи. З урахуванням значущості їхніх обов’язків, така оплата була недостатньою.

Міністерство фінансів та бюджетний комітет Верховної Ради підтримали цю правку, і додаткове фінансування було враховано у прийнятому законі про бюджет.

Урядова постанова

Перед Новим роком Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1533, яка передбачає реалізацію зазначеної правки. Завдяки цьому, розмір оплати праці осіб, які залучені до проведення освітніх оцінювань, збільшено вдвічі.

Підвищення рівня оплати праці є важливим кроком для зміцнення спроможності освітньої системи України. Це сприятиме залученню більшої кількості кваліфікованих фахівців, що забезпечить прозорість, чесність та якість проведення НМТ та інших тестувань.