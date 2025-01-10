Оплата инспекторов НМТ выросла вдвое: что изменится

Между первым и вторым чтениями проекта закона "О государственном бюджете на 2025 год" в Верховную Раду было подано предложение увеличить финансирование Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) на 99,2 млн гривен. Это решение приняли после того, как на заседании комитета стало известно, что инспекторы, работающие на пунктах тестирования НМТ, получают всего 80-120 гривен за час работы. С учетом значимости их обязанностей, такая оплата была недостаточной.

Министерство финансов и бюджетный комитет Верховной Рады поддержали эту правку, и дополнительное финансирование было учтено в принятом законе о бюджете.

Правительственное постановление

Перед Новым годом Кабинет Министров принял постановление №1533, которое предусматривает реализацию указанной правки. Благодаря этому, размер оплаты труда лиц, привлеченных к проведению образовательных оценок, увеличен вдвое.

Повышение уровня оплаты труда является важным шагом для укрепления способности образовательной системы Украины. Это будет способствовать привлечению большего количества квалифицированных специалистов, что обеспечит прозрачность, честность и качество проведения НМТ и других тестирований.