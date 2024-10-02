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Опитування показало рейтинги Гарріс і Трампа у найважливішому штаті Пенсільванія

Середа 02 жовтня 2024 03:15
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Опитування показало рейтинги Гарріс і Трампа у найважливішому штаті Пенсільванія Фото: екс-президент США Дональд Трамп та віце-президент Камала Харріс (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За даними нового опитування, віцепрезидент США Камала Гарріс на 2% випереджає колишнього президента Дональда Трампа в найважливішому штаті Пенсільванія, що вагається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Опитування, проведене двопартійною командою для AARP, показало, що Гарріс набирає 49% голосів ймовірних виборців, Трамп – 47%. 3% не визначились.

Опитування, яке проводилося з 17 по 24 вересня по телефону та за допомогою повідомлень в інтернеті, стало першим опитуванням, проведеним AARP у штаті після того, як президент Джо Байден вибув із гонки.

Трамп випереджає Гарріс лише серед виборців у віці 65 років і старше. Ці виборці назвали інфляцію та високі ціни головними проблемами.

50% ймовірних виборців ретроспективно схвалюють роботу Трампа на посаді президента, а 49% не схвалюють. Щодо Гарріс, 45% схвалюють її роботу на посаді віцепрезидента, а 52% не схвалюють. Соціологи, які проводили опитування, зазначають, що це суперечить їхній особистій популярності, де Трамп відстає на 7 процентних пунктів.

Гарріс лідирує серед жінок на 19 пунктів, тоді як Трамп випереджає її у чоловіків на 16 пунктів.

Нагадаємо, оприлюднене 26 вересня опитування Bloomberg News/Morning Consult показало, що Гарріс трохи випереджає Трампа відразу в шести ключових штатах.

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