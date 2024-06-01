Опіка над дитиною під час війни: хто та як може оформити

В міністерстві зазначили, що опіку переважно оформлюють родичі, які стають законними представниками дитини до повноліття. Для дітей віком від 14 до 18 років використовують термін "піклування".

Хто може стати опікуном

Опікуном чи піклувальником можуть стати:

родичі дитини (з урахуванням особистих відносин та можливості виконувати обов’язки);

або людина з повною цивільною дієздатністю.

До їх призначення опіку над дитиною здійснює відповідальний орган опіки та піклування. Над дітьми, які перебувають у спеціалізованих закладах освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту, опіку або піклування також здійснює цей заклад.

Як оформити опіку

Для оформлення опіки чи піклування необхідно пройти такі етапи: