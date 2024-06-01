Опіка над дитиною під час війни: хто та як може оформити

Сім'ї, що бажають оформити опіку чи піклування над дитиною можуть зробити навіть під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
В міністерстві зазначили, що опіку переважно оформлюють родичі, які стають законними представниками дитини до повноліття. Для дітей віком від 14 до 18 років використовують термін "піклування".
Опікуном чи піклувальником можуть стати:
До їх призначення опіку над дитиною здійснює відповідальний орган опіки та піклування. Над дітьми, які перебувають у спеціалізованих закладах освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту, опіку або піклування також здійснює цей заклад.
Для оформлення опіки чи піклування необхідно пройти такі етапи:
Зауважимо, що російська агресія за останні роки призвела до того, що багато українців були змушені покинути свої домівки, або ж і зовсім переїхати до інших країн.
Про те, як виїхати за кордон з дитиною, та хто може це зробити, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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