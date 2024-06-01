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Опіка над дитиною під час війни: хто та як може оформити

Фото: під час війни можна оформити опіку над дитиною (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Сім'ї, що бажають оформити опіку чи піклування над дитиною можуть зробити навіть під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В міністерстві зазначили, що опіку переважно оформлюють родичі, які стають законними представниками дитини до повноліття. Для дітей віком від 14 до 18 років використовують термін "піклування".

Хто може стати опікуном

Опікуном чи піклувальником можуть стати:

  • родичі дитини (з урахуванням особистих відносин та можливості виконувати обов’язки);
  • або людина з повною цивільною дієздатністю.

До їх призначення опіку над дитиною здійснює відповідальний орган опіки та піклування. Над дітьми, які перебувають у спеціалізованих закладах освіти, охорони здоров’я чи соціального захисту, опіку або піклування також здійснює цей заклад.

Як оформити опіку

Для оформлення опіки чи піклування необхідно пройти такі етапи:

  • збір та подання документів до Служби у справах дітей;
  • перевірка документів та житлових умов (до 5 днів);
  • навчання кандидатів в опікуни, які не є родичами дитини (курс 72 години);
  • винесення на розгляд Комісії із захисту прав дітей рішення про доцільність бути опікуном чи піклувальником для конкретної дитини;
  • підготовка рішення органу опіки та піклування;
  • прийом дитини у родину.

Зауважимо, що російська агресія за останні роки призвела до того, що багато українців були змушені покинути свої домівки, або ж і зовсім переїхати до інших країн.

Про те, як виїхати за кордон з дитиною, та хто може це зробити, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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