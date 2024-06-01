Опека над ребенком во время войны: кто и как может оформить

Заметим, что российская агрессия за последние годы привела к тому, что многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, или же и вовсе переехать в другие страны.

О том, как выехать за границу с ребенком и кто может это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.

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