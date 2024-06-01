Опека над ребенком во время войны: кто и как может оформить

Семьи, желающие оформить опеку или попечительство над ребенком, могут сделать даже во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В министерстве отметили, что опеку преимущественно оформляют родственники, становящиеся законными представителями ребенка до совершеннолетия. Для детей от 14 до 18 лет используют термин "попечительство".
Опекуном или попечителем могут стать:
До их назначения опеку над ребенком осуществляет ответственный орган опеки и попечительства. Над детьми, которые находятся в специализированных учебных заведениях, здравоохранении или социальной защите, опеке или попечительстве также осуществляет это заведение.
Для оформления опеки или попечительства необходимо пройти следующие этапы:
Заметим, что российская агрессия за последние годы привела к тому, что многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, или же и вовсе переехать в другие страны.
О том, как выехать за границу с ребенком и кто может это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.
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