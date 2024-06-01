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Опека над ребенком во время войны: кто и как может оформить

Фото: во время войны можно оформить опеку над ребенком (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Семьи, желающие оформить опеку или попечительство над ребенком, могут сделать даже во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В министерстве отметили, что опеку преимущественно оформляют родственники, становящиеся законными представителями ребенка до совершеннолетия. Для детей от 14 до 18 лет используют термин "попечительство".

Кто может стать опекуном

Опекуном или попечителем могут стать:

  • родственники ребенка (с учетом личных отношений и возможности исполнять обязанности);
  • или человек с полной гражданской дееспособностью.

До их назначения опеку над ребенком осуществляет ответственный орган опеки и попечительства. Над детьми, которые находятся в специализированных учебных заведениях, здравоохранении или социальной защите, опеке или попечительстве также осуществляет это заведение.

Как оформить опеку

Для оформления опеки или попечительства необходимо пройти следующие этапы:

  • сбор и представление документов в Службу по делам детей;
  • проверка документов и жилищных условий (до 5 дней);
  • обучение кандидатов в опекуны, не являющиеся родственниками ребенка (курс 72 часа);
  • вынесение на рассмотрение Комиссии по защите прав детей решения о целесообразности быть опекуном или попечителем для конкретного ребенка;
  • подготовка решения органа опеки и попечительства;
  • прием ребенка в семью.

Заметим, что российская агрессия за последние годы привела к тому, что многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, или же и вовсе переехать в другие страны.

О том, как выехать за границу с ребенком и кто может это сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.

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