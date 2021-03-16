ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На опережение: город под Киевом ужесточил карантин

Новина українською → Ирпень, Вторник 16 марта 2021 17:13
На опережение: город под Киевом ужесточил карантин Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Власти Ирпеня, что под Киевом, приняли решение об ужесточении карантинных ограничений в период с 17 марта по 5 апреля. Такое решение вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

Он отметил, что за месяц в городе увеличилось количество новых случаев коронавируса в три раза - 15 февраля было выявлено 89 заражений, тогда как 15 марта 233. По словам Маркушина, сейчас в ирпенской центральной больнице на 100% заполнены инфекционные отделения и все палаты для лечения больных COVID-19.

"Только за день в ирпенские амбулатории обращаются более 200 больных с подозрением на коронавирус. Нагрузка на медиков возросла в разы. Поэтому принял решение безотлагательно созвать заседание комиссии ТЭБ и ЧС и сработать на опережение", - заявил Маркушин.

По его словам, чтобы "избежать перевода Ирпенской общины с "оранжевой" в "красную" карантинную зону" с 17 марта по 5 апреля будут введены такие ограничения:

  • отмена всех спортивных и культурно-массовых мероприятий;
  • перевод школ на дистанционное обучение (с учетом каникул с 22 по 28 марта);
  • перевод приема граждан в коммунальных службах города в онлайн режим;
  • отмена приема граждан работниками исполнительного комитета, перевод работы ЦНАП (Центр оказания административный услуг - ред.) в онлайн режим (кроме осуществления регистрации места проживания и государственной регистрации физических и юридических лиц, которые будут происходить по предварительной записи);
  • усиление контроля над соблюдением карантинных санитарных норм в местах общего пользования.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой усилить карантинные ограничения в столице из-за роста заболеваемости COVID.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Киев находится под угрозой попадания в "красную зону". Он призвал местные власти самостоятельно усилить карантинные ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Ирпень Карантин Коронавирус
NEWS
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
DAILY
Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"