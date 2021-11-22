Опередила план на девять лет: Португалия закрыла свою последнюю угольную электростанцию

Завод Pego, который был закрыт в эти выходные, в центральной Португалии был вторым по величине источником углекислого газа в стране. Этот шаг произошел за девять лет до запланированного Португалией прекращения использования ископаемого топлива в 2030 году.

Бельгия, Австрия и Швеция - другие три европейские страны, которые уже прекратили использование угля для производства электроэнергии.

Несмотря на то, что значительные 60%-70% электроэнергии Португалия получает из возобновляемых источников, она по-прежнему в значительной степени зависит от импорта ископаемого топлива для удовлетворения общих энергетических потребностей.