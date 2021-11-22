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Випередила план на дев'ять років: Португалія закрила свою останню вугільну електростанцію

Автор: Валерія Поліщук

Португалія закрила свій останній залишився вугільний завод, припинивши використання забруднюючого навколишнє середовище матеріалу для виробництва електроенергії. Таким чином, Португалія стала четвертою в ЄС країною, яка закрила вугільну електростанцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Завод Pego, який був закритий в ці вихідні, в центральній Португалії був другим за величиною джерелом вуглекислого газу в країні. Цей крок відбувся за дев'ять років до запланованого Португалією припинення використання викопного палива в 2030 році.

Бельгія, Австрія та Швеція - інші три європейські країни, які вже припинили використання вугілля для виробництва електроенергії.

Попри те, що значні 60% -70% електроенергії Португалія отримує з відновлюваних джерел, вона як і раніше значною мірою залежить від імпорту викопного палива для задоволення загальних енергетичних потреб.

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Португалия