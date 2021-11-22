Випередила план на дев'ять років: Португалія закрила свою останню вугільну електростанцію

Завод Pego, який був закритий в ці вихідні, в центральній Португалії був другим за величиною джерелом вуглекислого газу в країні. Цей крок відбувся за дев'ять років до запланованого Португалією припинення використання викопного палива в 2030 році.

Бельгія, Австрія та Швеція - інші три європейські країни, які вже припинили використання вугілля для виробництва електроенергії.

Попри те, що значні 60% -70% електроенергії Португалія отримує з відновлюваних джерел, вона як і раніше значною мірою залежить від імпорту викопного палива для задоволення загальних енергетичних потреб.