Операційна діяльність терміналу "Олімпекс" в ОМТП під контролем, всі контракти виконуються, - GNT Group

Дії американського хедж-фонду Argentem Creek Partners направлені на блокування операційної роботи українського зернового терміналу, й можуть призвести до перебоїв із відвантаженням збіжжя в рамках роботи "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз GNT Group, в яку входить зерновий термінал компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл" в Одесі.

Утім, як зазначають в компанії, наразі операційна діяльність терміналу в Одеському морському торговельному порту, яким управляє компанія G.N. Terminal Enterprises LTD, знаходиться під контролем компанії, всі контракти перед контрагентами виконуються.

"16 січня 2023 року американський хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP) повідомив про те, що Високий суд Англії видав наказ про арешт активів на $118 млн власників компаній GNT Group та одеського зернового терміналу Olimpex Coupe International п. Сергія Грози та п. Володимира Науменка. Перед цим Argentem Creek Partners ініціював в Україні зміну керівників компаній, які відвантажують зерно на експорт в Одеському морському торговельному порту", - заявили в GNT Group.

Тому компанія оскаржує в судах наявні на сьогодні незаконні рішення реєстраторів, українських та іноземних судів, які ініційовані ACP.

"GNT Group заперечує всі звинувачення на свою адресу та готова виконати свої зобов’язання перед кредиторами у будь-який цивілізований спосіб. Даний конфлікт штучно спровокований з боку компаній Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners з метою швидкого захоплення стивідорного бізнесу в Україні якраз з огляду на дію "зернового коридору". Їх нинішні кроки були не обов’язковими для вирішення питання щодо повернення боргу", - додали в GNT Group.

GNT Group вважає, що кредитори таким чином намагаються знецінити бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів компанії зацікавленій третій стороні.

Для GNT Group виявилися несподіваними недружні кроки кредиторів на примусове стягнення заборгованості, у тому числі через судові позови та блокування роботи українських компаній. Адже вони були інформовані, що у компанії є можливість погасити борг у цивілізований спосіб.

Як зазначається, з початком роботи "зернового коридору" у GNT Group з’явились гарантовані перспективи виконати свої кредитні зобов'язання. За даними компанії, за шість місяців дії Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів через свої термінали GNT Group відвантажила близько 1,5 млн т агропродукції, що складає 8,5% від загального об’єму в 17,5 млн т.