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Операционная деятельность терминала "Олимпекс" в ОМТП под контролем, все контракты выполняются, - GNT Group

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Вторник 17 января 2023 20:01
Операционная деятельность терминала "Олимпекс" в ОМТП под контролем, все контракты выполняются, - GNT Group Фото: операционная деятельность терминала "Олимпекс" в ОМТП под контролем, все контракты выполняются (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Действия американского хедж-фонда Argentem Creek Partners направлены на блокировку операционной работы украинского зернового терминала и могут привести к перебоям с отгрузкой зерна в рамках работы "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз GNT Group, в которую входит зерновой терминал компании "Олимпекс Купе Интернэйшнл" в Одессе.

Впрочем, как отмечают в компании, операционная деятельность терминала в Одесском морском торговом порту, которым управляет компания GN Terminal Enterprises LTD, находится под контролем компании, все контракты перед контрагентами выполняются.

"16 января 2023 года американский хедж-фонд Argentem Creek Partners (ACP) сообщил о том, что Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов на $118 млн владельцев компаний GNT Group и одесского зернового терминала Olimpex Coupe International г. Сергея Грозы и Владимира Науменко. Перед этим Argentem Creek Partners инициировал в Украине смену руководителей компаний, отгружающих зерно на экспорт в Одесском морском торговом порту", - заявили в GNT Group.

Поэтому компания обжалует в судах существующие на сегодня незаконные решения регистраторов, украинских и иностранных судов, которые инициированы ACP.

"GNT Group отрицает все обвинения в свой адрес и готова выполнить свои обязательства перед кредиторами любым цивилизованным способом. Данный конфликт искусственно спровоцирован со стороны компаний Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners с целью быстрого захвата стивидорного бизнеса в Украине как раз из виду на действие "зернового коридора". Их нынешние шаги были не обязательны для решения вопроса о возврате долга", - добавили в GNT Group.

GNT Group считает, что кредиторы таким образом пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне.

Для GNT Group оказались неожиданными недружественные шаги кредиторов на принудительное взыскание задолженности, в том числе из-за судебных тяжб и блокирования работы украинских компаний. Ведь они были информированы, что у компании есть возможность погасить долг цивилизованным способом.

Как отмечается, с началом работы "зернового коридора" у GNT Group появились гарантированные перспективы выполнить свои кредитные обязательства. По данным компании, за шесть месяцев действия Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов через свои терминалы GNT Group отгрузила около 1,5 млн т агропродукции, что составляет 8,5% от общего объема в 17,5 млн т.

Напомним, в 2019 году управляющая компания GN Terminal Enterprises LTD (Дубай, ОАЭ), входящая в GNT Group, взяла два кредита: $75 млн у ACP и $20 млн у Innovatus.

Трудовой коллектив GNT Group обратился к президенту с письмом по поводу угроз работе "зернового коридора", потере рабочих мест и возникновению неблагоприятных репутационных рисков для Украины.

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