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В операциях ООН принимают участие 44 миротворца МВД

НовостиОбщество    29.05.2018 - 13:52
Фото: миротворцы ООН (flickr.com-un_photo(миротворцы)
Фото: миротворцы ООН (flickr.com-un_photo(миротворцы)

Большая их часть сотрудники Национальной полиции

В международных миротворческих операциях Организации Объединенных Наций (ООН) принимают участие 44 сотрудника Министерства внутренних дел. Об этом сообщает Урядовый портал.

"Сегодня, 29 мая, согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день миротворца. 44 миротворца МВД принимают участие в международных операциях", - говорится в сообщении.

Среди украинских бойцов 31 сотрудник Национальной полиции и 13 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщается, украинские миротворцы принимают участие в миссиях ООН и ОБСЕ в таких странах, как Кипр, в Косово, Южный Судан и Демократическая Республика Конго.

Напомним, сегодня, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за время независимости Украины в операциях разных странах мира погибли более 30 украинских миротворцев.

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Теги публикации: ООН, миротворцы, украинцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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