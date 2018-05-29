У операціях ООН беруть участь 44 миротворця МВС

Більша їх частина співробітники Національної поліції

У міжнародних миротворчих операціях Організації Об'єднаних Націй (ООН) беруть участь 44 співробітника Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє Урядовий портал.

"Сьогодні, 29 травня, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН відзначається Міжнародний день миротворця. 44 миротворця МВС беруть участь в міжнародних операціях", - йдеться в повідомленні.

Серед українських бійців 31 співробітник Національної поліції і 13 військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомляється, українські миротворці беруть участь в місіях ООН і ОБСЄ у таких країнах, як Кіпр, Косово, Південний Судан і Демократична Республіка Конго.

Нагадаємо, сьогодні, президент України Петро Порошенко повідомив, що за час незалежності України в операціях різних країнах світу загинули понад 30 українських миротворців.