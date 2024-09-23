Операція ЗСУ у Курській області створила для РФ дилему: роз'яснення військовослужбовця

Операція українських захисників у Курській області поставила росіян перед дилемою. Це прямо стосується планів ворога в Донецькій області.

Він нагадав, що зараз між Україною та Росією триває боротьба за захоплення оперативної стратегічної ініціативи. Наразі для ворога головною політичною ціллю є Донецька область.

"У той час як для нас стоїть питання не політичних цілей, а власне звільнення території, звільнення української території та військова операція, яку ми проводимо в Курській області, - це операція до примусу ворога задіяти там сили та засоби, які вони могли б задіяти проти української армії в Донецькій області", - додав Тимочко.

За його словами, проміжні результати свідчать про те, що жодна із сторін не припинятиме своєї роботи. І тут ситуація залежатиме від того, як кожна зі сторін зможе накопичити сили та засоби.

Тимочко вважає, що зараз у росіян парадокс. Оскільки якщо зараз вони серйозно посилять Курський напрямок, використавши для цього солдатів із Донецького напрямку, то це буде обвал політичної цілі щодо окупації Донецької області.

Але якщо ворог ігноруватиме ситуацію в Курській області, то про так зване "освободітєльство" в Донецькій області мови бути вже не може.

"Тобто насправді у росіян дилема", - підкреслив він.

Тимочко додав, що українські військові в той же час мають поле для маневру. Оскільки якщо їм доведеться відступати в Донецькій області, то вони будуть відступати перед великими силами ворога. Але з іншого боку, навіть якщо ЗСУ і вийдуть із Курської області, то це сприйматиметься з розумінням.

"Тобто вони десь потрапили самі в полон своєї інформаційної кампанії. Як вони намагатимуться вирішити у військовому плані? Зараз можна міркувати. Але знову ж таки залежатиме від низки факторів", - додав він.

Як зазначив Тимочко, перший фактор - наскільки вдало Україна зможе знищувати російські арсенали. Другий - наскільки вдало українські захисники продовжать знищувати галузі, що формують бюджет РФ. І третій - чи наважиться Росія провести загальну мобілізацію населення та економіки.