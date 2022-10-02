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"Операція" затягнулася. Прикордонники закликали росіян уникати мобілізації

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Україна, Неділя 02 жовтня 2022 10:10
"Операція" затягнулася. Прикордонники закликали росіян уникати мобілізації Фото: прикордонники закликали росіян не йти на війну в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники звернулися до росіян. Захисники закликали громадян РФ уникати мобілізації, щоб не потрапити на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

"Громадяни Росії, ваша "спеціальна військова операція" на три дні затягнулася. І ваш бункерний лідер оголосив утилізацію, вибачте, мобілізацію. Але за сім місяців війни ви мали зрозуміти, що ми не віддамо вам ні метра нашої землі", - зазначили прикордонники.

Українські бійці підкреслили, що мобілізовані росіяни не змінять ситуацію на фронті, а ЗСУ будуть тримати оборону.

Прикордонники закликали росіян уникати мобілізації, а якщо не вийде - то здаватися в полон за першої нагоди, щоб не загинути на фронті.

"Пам'ятаєте, як у день перемоги ви виходили з гаслом "Можемо повторити". Що ж, тепер у вас є така можливість, але у нас для вас погана новина - з великою ймовірністю ви повернетеся додому в чорному пакеті, але є і хороша - ваша дружина, мати чи батько отримають білу "Ладу". Є й інший варіант - уникайте мобілізації, чи здавайтеся в полон, вибір за вами", - додали захисники.

Нагадаємо, Росія втратила на війні в Україні вже понад 60 тисяч солдатів. За минулу добу ЗСУ знищили ще 50 окупантів.

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