"Операция" затянулась. Пограничники призвали россиян избегать мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

"Граждане России, ваша "специальная военная операция" на три дня затянулась. И ваш бункерный лидер объявил утилизацию, извините, мобилизацию. Но за семь месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим вам ни метра нашей земли", - отметили пограничники.

Украинские бойцы подчеркнули, что мобилизованные россияне не изменят ситуацию на фронте, а ВСУ будут держать оборону.

Пограничники призвали россиян избегать мобилизации, а если не получится - то сдаваться в плен при первой возможности, чтобы не погибнуть на фронте.

"Помните, как в день победы вы выходили с лозунгом "Можем повторить". Что ж, теперь у вас есть такая возможность, но у нас для вас плохая новость - с большой вероятностью вы вернетесь домой в черном пакете, но есть и хорошая - ваша жена, мать или отец получат белую "Ладу". Есть и другой вариант - избегайте мобилизации, сдавайтесь в плен, выбор за вами", - добавили защитники.