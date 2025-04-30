Операція "Янукович": Як Росія хотіла повернути президента-втікача перед вторгненням
Росія готувала політичну операцію з повернення колишньго президента Віктора Януковича до влади. За задумом, це мало створити ілюзію "законного" відновлення режиму.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Ілля Павленко.
Водночас із підготовкою військового вторгнення Росія реалізовувала й політичний сценарій - із поверненням до влади Віктора Януковича.
За його словами, Янукович перебував у Білорусі, а в Києві розпочали судовий процес щодо можливого визнання його легітимним президентом.
"Суд почав розгляд цього питання і пішов до нарадчої кімнати. Це означало, що в будь-який момент суддя може поновити судове засідання і сказати, що Янукович є дійсно наразі легітимним президентом", - наголосив Павленко.
Так Росія могла використати цю ситуацію для демонстрації світу, що в Україні нібито відбувся "переворот", і виправдати свою агресію спробою "відновити законну владу".
Крім того, за словами Павленка, Москва сподівалася, що керівництво України втече з країни.
Президенту Володимиру Зеленському телефонували з закликами залишити Київ.
"До речі, не можна виключати, що росіяни самі ж провели таку операцію: зв'язались з кимось з західних керівників і сказали "дайте йому прихисток, евакуюйте, бо ми не хочемо його вбивати" чи щось на кшталт цього", - припустив генерал-майор.
У березні 2023 року року повідомлялося, що колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича судитимуть за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.
Влітку того ж року до було скеровано обвинувальний акт щодо президента-втікача Віктора Януковича через захоплення державної влади у 2010 році.
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