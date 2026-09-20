Раптовість та десантування НРК: у чому особливість другого сезону операції "Вівальді"

Станом на 20 вересня українські військові продовжують наступальні дії. Під контроль вдалося повернути Шандриголове та Дерилове, а також вДробишеве.

У корпусі розповіли, що населені пункти брали не прямим штурмом, а за допомогою обхідного маневру з півночі на південь через яри та балки.

Саме раптовість такого маневру, за словами військових, дозволила швидко просунутися вперед.

У корпусі заявили про звільнення ще близько 40 квадратних кілометрів території. Таким чином, загальна площа звільненої від початку операції української землі перевищила 125 квадратних кілометрів.

Паралельно українські військові проводили ізоляцію поля бою. Зокрема, знищували переправи через річку Чорний Жеребець, завдавали ударів по командних пунктах і складах боєприпасів, ускладнюючи противнику перекидання резервів та підтримання зв'язку.

Окремо в корпусі розповіли про застосування наземних роботизованих систем. За їхніми словами, цей сезон Третій армійський корпус розпочав із десантування наземних роботів у тил противника. Важкі бомбардувальники Третьої штурмової закидали туди наземні роботизовані платформи-камікадзе.

Також, як стверджують військові, ефективна робота ППО та РЕБ дозволила придушити роботу російських безпілотників. Це, за їхніми словами, не дало противнику своєчасно виявити задум українського наступу.

За даними корпусу, за два сезони операції втрати особового складу російських військ перевищили 3 тисячі осіб.

У Третьому армійському корпусі також заявили, що його підрозділи щодня стримують сили трьох російських армій. Крім того, проведення операції, за твердженням військових, не дозволило противнику перекинути значні сили на Куп'янський напрямок.