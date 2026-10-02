UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Операція "Вівальді" може зламати російський план наступу на Слов’янськ, - ISW

08:48 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: російський наступ на Слов'янськ може ускладнитися (Getty Images)

Українська операція "Вівальді" біля Лимана може ускладнити російський наступ на Слов'янськ. Про це вже відкрито говорять навіть російські воєнні блогери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

ISW з посиланням на блогерів РФ пише, що в Росії є побоювання, що "Вівальді" на Лиманському напрямку завадить штурму Слов'янська зі сходу.

В ISW пояснюють: операція не лише зірвала плани росіян широко оточити Фортечний пояс з боку Лимана та Добропілля, а й може ускладнити наступ на північні міста цього поясу.

Блогер, пов'язаний із Кремлем, 30 вересня оцінив, що ситуація для російських військ погіршується не тільки біля Лимана, а й на Слов'янському напрямку. За його словами, українські сили закріпилися біля Діброви та Озерного. Тепер вони намагаються перейти річку Сіверський Донець і атакувати позиції росіян біля Піскунівки та Кривої Луки з півночі.

Фото: в ISW повідомили, що "Вівальді" може зірвати плани Кремля (скриншот understandingwar.org)

Ще одна проблема для РФ - канал Сіверський Донець - Донбас. Блогер розповів, що за ним ситуація теж погіршується: ЗСУ контратакують біля Юрківки, Малинівки та Тихонівки. Росіянам складно зміцнювати там свої позиції через труднощі з переправою через канал.

Також російські джерела пишуть про контратаки українців біля Рай-Олександрівки. За їхніми даними, ЗСУ не дають росіянам вийти до Миколаївки.

Так само вважає український військовий оглядач Костянтин Машовець. Він повідомляв про це 28 і 29 вересня.

"Ліквідація російського виступу в районі Лимана під час операції "Вівальді" імовірно ускладнить російські наступальні зусилля у напрямку Слов'янська зі сходу", - йдеться у звіті ISW.

Нова позиція на Слов'янському напрямку

Окремо 1 жовтня український військовий заявив, що ЗСУ завершують формувати позицію на Слов'янському напрямку. За його словами, вона може стати основою для майбутньої великої операції.

В ISW наголошують, що невідомо, де саме створюють цю позицію. Також неясно, чи вона пов'язана з побоюваннями росіян, про які пишуть блогери.

Як повідомляло РБК-Україна, у межах операції "Вівальді" Третій армійський корпус перетворив радянські БТР-60 на дрони-камікадзе. Ними підривали найміцніші укріплення росіян.

Тим часом Сили оборони просунулися на північ від Корчаківки неподалік Сум.

Російські джерела говорять про успіхи армії РФ на півночі Сумщини, проте доказів цього немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні