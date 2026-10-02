Операція "Вівальді" може зламати російський план наступу на Слов’янськ, - ISW

Українська операція "Вівальді" біля Лимана може ускладнити російський наступ на Слов'янськ. Про це вже відкрито говорять навіть російські воєнні блогери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
ISW з посиланням на блогерів РФ пише, що в Росії є побоювання, що "Вівальді" на Лиманському напрямку завадить штурму Слов'янська зі сходу.
В ISW пояснюють: операція не лише зірвала плани росіян широко оточити Фортечний пояс з боку Лимана та Добропілля, а й може ускладнити наступ на північні міста цього поясу.
Блогер, пов'язаний із Кремлем, 30 вересня оцінив, що ситуація для російських військ погіршується не тільки біля Лимана, а й на Слов'янському напрямку. За його словами, українські сили закріпилися біля Діброви та Озерного. Тепер вони намагаються перейти річку Сіверський Донець і атакувати позиції росіян біля Піскунівки та Кривої Луки з півночі.
Ще одна проблема для РФ - канал Сіверський Донець - Донбас. Блогер розповів, що за ним ситуація теж погіршується: ЗСУ контратакують біля Юрківки, Малинівки та Тихонівки. Росіянам складно зміцнювати там свої позиції через труднощі з переправою через канал.
Також російські джерела пишуть про контратаки українців біля Рай-Олександрівки. За їхніми даними, ЗСУ не дають росіянам вийти до Миколаївки.
Так само вважає український військовий оглядач Костянтин Машовець. Він повідомляв про це 28 і 29 вересня.
"Ліквідація російського виступу в районі Лимана під час операції "Вівальді" імовірно ускладнить російські наступальні зусилля у напрямку Слов'янська зі сходу", - йдеться у звіті ISW.
Окремо 1 жовтня український військовий заявив, що ЗСУ завершують формувати позицію на Слов'янському напрямку. За його словами, вона може стати основою для майбутньої великої операції.
В ISW наголошують, що невідомо, де саме створюють цю позицію. Також неясно, чи вона пов'язана з побоюваннями росіян, про які пишуть блогери.
Як повідомляло РБК-Україна, у межах операції "Вівальді" Третій армійський корпус перетворив радянські БТР-60 на дрони-камікадзе. Ними підривали найміцніші укріплення росіян.
Тим часом Сили оборони просунулися на північ від Корчаківки неподалік Сум.
Російські джерела говорять про успіхи армії РФ на півночі Сумщини, проте доказів цього немає.