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Операція "Синиця". Хто такий Максим Кузьмінов і що відомо про його смерть

Понеділок 19 лютого 2024 19:24
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Операція "Синиця". Хто такий Максим Кузьмінов і що відомо про його смерть Фото: Максим Кузьмінов на брифінгу ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березіна

В Іспанії знайдено мертвим Максима Кузьмінова. Він був російським пілотом, який минулого року перегнав військовий гелікоптер Мі-8 на територію України в рамках спецоперації ГУР МО "Синиця".

Докладніше про участь Кузьмінова операції української розвідки та що відомо про його смерть, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці використовувалися: публікації Telegram-каналу ГУР МО, документальний фільм "Збиті льотчики росії", брифінг ГУР МО за участю Максима Кузьмінова, допис Telegram-каналу Gulagu.net, публікація Il Corrispondente, коментар представника ГУР Андрія Юсова для видання.

Деталі операції "Синиця"

На початку серпня 2023 року російський бойовий гелікоптер Мі-8 АМТШ бортовий номер 62 залетів на територію України з Курської області та приземлився в одному з аеропортів Харківщини.

Спочатку у мережі писали, що пілоти гелікоптера "втратили орієнтир, тому потрапили на не окуповану територію України". Російські пропагандисти поширювали інформацію про нібито "зникнення Мі-8" та його "випадкову посадку в Полтаві".

Проте згодом Головне управляння розвідки Міноборони України відзвітувало, що захоплення російського Мі-8 – унікальна спецоперація під кодовою назвою "Синиця", яка тривала понад пів року.

Пілот гелікоптера Максим Кузьмінов пішов на співпрацю з ГУР та під час рейсу між двома російськими авіабазами змінив курс та приземлився в Харківській області.

За словами самого пілота, 9 серпня о 16:30 він злетів з аеродрому "Курск". У районі населеного пункту Шебекіно йшов уже на наднизькій висоті у режимі радіомовчання. Під час перетину кордону по вертольоту відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Кузьмінов висловлював думку, що це були росіяни.

Гвинтокрил відлетів на 20 км від кордону та приземлився в узгодженому місці. Разом із Кузьміновим на борту були ще двоє членів екіпажу, які не знали куди насправі летять. Після приземлення вони почали поводити себе агресивно, вибігли з вертольоту та попрямували в бік кордону. Їх довелося ліквідувати.

Сам пілот отримав поранення в ногу ще під час польоту над кордоном. Його оперативно евакуювали в Київ. Родину Кузьмінова вивезли в Україну ще до початку фінальної стадії операції.

Гвинтокрил Мі-8 лишився неушкодженим, як і вантаж на борту. Він перевозив деталі для російських винищувачів Су-27 та Су-30 СМ, а також секретну документацію. Згодом гелікоптер передали українським захисникам.

В ГУР МО зазначили, що результати спецоперації "Синиця", внаслідок якої Україна отримала російський гелікоптер Мі-8 та технологічне обладнання на його борту, суттєво вплинули на боєздатність ворожої авіації.

"Це матиме довготривалі згубні наслідки для планів ворога, а українській розвідці дозволить краще зрозуміти ворожу систему звʼязку та безпеки", – наголосили у відомстві.

Хто такий Максим Кузьмінов

28-річний Максим Кузьмінов був командиром гелікоптера Мі-8. Служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації РФ – в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації на аєродромі Чернігівка у Приморському краї.

Він пояснив, що рішився на такий вчинок через категоричне несприйняття російської агресії та небажання бути причетним до воєнних злочинів.

"Я розумів, що ця війна – це жорстокий злочин і вирішив, що не буду брати в ньому участі. В Росії у мене залишився власний літак, хороша зарплата, дві квартири, майже пенсія. Зараз для мене це не важливо. Головне – не воювати проти України", – зазначив Кузьмінов на пресконференції в Києві.

Командир гелікоптера розповів про те, як почав співпрацювати з ГУР МО. Він був підписаний на сторінки відомства в соцмережах, зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію.

"Я звернувся туди і ми почали секретну переписку. Українські агенти не нав’язували рішення, це рішення було моє, мене ніхто не примушував. Десь півроку ми будували маршрути, думали, як краще і безпечніше все організувати, і 9 серпня 2023 року все сталося", – розповів російський офіцер.

Операція &quot;Синиця&quot;. Хто такий Максим Кузьмінов і що відомо про його смертьФото: Максим Кузьмінов на брифінгу в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час пресконференції представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що згідно із законом, Україна виплатить пілоту грошову компенсацію, гарантує безпеку йому і членам його сім’ї, а також надасть право вибору щодо подальшого місця проживання і роботи.

"Зараз Максим вільна людина у вільній країні. Він розмірковує про намір долучитися до Сил Оборони України і далі протидіяти російській агресії. Але це буде його рішення – людини, яка зробила свідомий вибір", – наголосив Андрій Юсов.

Про результати операції "Синиця" йдеться в документальному фільмі ГУР МО "Збиті льотчики росії".

Що відомо про загибель Кузьмінова

Сьогодні в іспанських ЗМІ з'явилася інформація про те, що ще 13 лютого в муніципалітеті Вільяхойоса було знайдено тіло Максима Кузьмінова.

За даними видання Il Corrispondente, у чоловіка вистрелили 12 разів, а потім тіло "потрапило під автомобіль". Також у Кузьмінова нібито знайшли 100 тисяч євро.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили загибель російського пілота, проте інформацію щодо причин смерті не уточнювалию

"Можемо підтвердити факт смерті", - розповів представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

Відомо, що в Росії неодноразово погрожували Кузьмінову вбивством. Так, на російському ТБ транслювали сюжет, в якому йшлося, що офіцери розвідки РФ отримали наказ ліквідувати Кузьмінова. Пілота називали "зрадником Батьківщини".

"Знайдемо людину і покараємо її за всією суворістю закону нашої держави за зраду", – казав один із бійців російської розвідки у відео. Інший зазначав, що до суду Кузьмінов "не доживе".

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