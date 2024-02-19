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Операция "Синица". Кто такой Максим Кузьминов и что известно о его смерти

Понедельник 19 февраля 2024 19:24
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Операция "Синица". Кто такой Максим Кузьминов и что известно о его смерти Фото: Максим Кузьминов на брифинге ГУР МО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

В Испании найден мертвым Максим Кузьминов. Он был российским пилотом, который в прошлом году перегнал военный вертолет Ми-8 на территорию Украины в рамках спецоперации ГУР МО "Синица".

Подробнее об участии Кузьминова операции украинской разведки и что известно о его смерти, – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались: публикации Telegram-канала ГУР МО, документальный фильм "Сбитые летчики россии", брифинг ГУР МО с участием Максима Кузьминова, сообщение Telegram-канала Gulagu.net, публикация Il Corrispondente​​, комментарий представителя ГУР Андрея Юсова для издания.

Детали операции "Синица"

В начале августа 2023 года российский боевой вертолет Ми-8 АМТШ бортовой номер 62 залетел на территорию Украины из Курской области и приземлился в одном из аэропортов Харьковщины.

Сначала в сети писали, что пилоты вертолета "потеряли ориентир, поэтому попали на не оккупированную территорию Украины". Российские пропагандисты распространяли информацию о якобы "исчезновении Ми-8" и его "случайной посадке в Полтаве".

Однако впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины отчиталось, что захват российского Ми-8 – уникальная спецоперация под кодовым названием "Синица", которая длилась более полугода.

Пилот вертолета Максим Кузьминов пошел на сотрудничество с ГУР и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области.

По словам самого пилота, 9 августа в 16:30 он взлетел с аэродрома "Курск". В районе населенного пункта Шебекино шел уже на сверхнизкой высоте в режиме радиомолчания. Во время пересечения границы по вертолету открыли огонь из стрелкового оружия. Кузьминов высказывал мнение, что это были россияне.

Вертолет улетел на 20 км от границы и приземлился в согласованном месте. Вместе с Кузьминовым на борту находились еще двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летят. После приземления они начали вести себя агрессивно, выбежали из вертолета и направились в сторону границы. Их пришлось ликвидировать.

Сам пилот получил ранение в ногу еще во время полета через границу. Его оперативно эвакуировали в Киев. Семью Кузьминова вывезли в Украину еще до начала финальной стадии операции.

Вертолет Ми-8 остался цел, как и груз на борту. Он перевозил детали для российских истребителей Су-27 и Су-30, а также секретную документацию. Впоследствии вертолет передали украинским защитникам

В ГУР МО отметили, что результаты спецоперации "Синица", в ходе которой Украина получила российский вертолет Ми-8 и технологическое оборудование на его борту, существенно повлияли на боеспособность вражеской авиации.

"Это будет иметь долгосрочные губительные последствия для планов врага, а украинской разведке позволит лучше понять вражескую систему связи и безопасности", – подчеркнули в ведомстве.

Кто такой Максим Кузьминов

28-летний Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8. Служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Он объяснил, что решился на такой поступок из-за категорического неприятия российской агрессии и нежелания быть причастным к военным преступлениям.

"Я понимал, что эта война – это жестокое преступление и решил, что не буду участвовать в нем. В России у меня остался собственный самолет, хорошая зарплата, две квартиры, почти пенсия. Сейчас для меня это не важно. Главное – не воевать против Украины", – отметил Кузьминов на пресс-конференции в Киеве.

Командир вертолета рассказал о том, как начал сотрудничать с ГУР МО. Он был подписан на страницы ведомства в соцсетях, связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию.

"Я обратился туда и мы начали секретную переписку. Украинские агенты не навязывали решение, это решение было мое, меня никто не заставлял. Где-то полгода мы строили маршруты, думали, как лучше и безопаснее все организовать, и 9 августа 2023 года все произошло", – рассказал российский офицер.

Операция &quot;Синица&quot;. Кто такой Максим Кузьминов и что известно о его смертиФото: Максим Кузьминов на брифинге в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во время пресс-конференции представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что по закону Украина выплатит пилоту денежную компенсацию, гарантирует безопасность ему и членам его семьи, а также предоставит право выбора относительно дальнейшего места жительства и работы.

"Сейчас Максим свободный человек в свободной стране. Он размышляет о намерении присоединиться к Силам Обороны Украины и дальше противодействовать российской агрессии. Но это будет его решение человека, который сделал сознательный выбор", – подчеркнул Андрей Юсов.

О результатах операции "Синица" рассказывается в документальном фильме ГУР МО "Сбитые летчики россии".

Что известно о гибели Кузьминова

Сегодня в испанских СМИ появилась информация о том, что еще 13 февраля в муниципалитете Вильяхойоса было обнаружено тело Максима Кузьминова.

По данным издания Il Corrispondente, в мужчину выстрелили 12 раз, а затем тело "попало под автомобиль". Также у Кузьминова якобы обнаружили 100 тысяч евро.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили гибель российского пилота, однако информацию о причинах смерти не уточняли

"Можем подтвердить факт смерти", – рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

Известно, что в России неоднократно угрожали Кузьминову убийством. Так, на российском ТВ транслировали сюжет, в котором говорилось, что офицеры разведки РФ получили приказ ликвидировать Кузьминова. Пилота называли "изменником Родины".

"Найдем человека и накажем его по всей строгости закона нашего государства за измену", – говорил один из бойцов российской разведки в видео. Другой отмечал, что до суда Кузьминов "не доживет".

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