Операція проти "Хезболли" у Лівані: ізраїльський журналіст назвав цілі

Цві Зільбер називає поточну операцію Ізраїлю проти "Хезболли" третьою ліванською війною. Він звернув увагу, що вона почалася рівно 18 років після завершення Другої ліванської війни.

На думку журналіста, повернення мешканців півночі Ізраїлю до своїх будинків - лише офіційно задекларована мета.

"Справжня мета Третьої ліванської війни полягає в тому, щоб це була остання ліванська війна. Щоб не було четвертої. Тому що Ізраїлю з Ліваном абсолютно нема чого ділити, у нас немає територіальних суперечок", - додав Цві Зільбер.

Він наголосив, що для виконання такої мети необхідно повністю розгромити "Хезболлу".

"Що, я думаю, ми вже зробили", - вважає журналіст.

Він нагадав, що ізраїльські військові експерти ще два тижні тому розповідали про "гігантську загрозу" з боку "Хезболли", оскільки має 120-150 тисяч ракет. Таке озброєння можуть використовувати для ударів по цивільній інфраструктурі Ізраїлю.

Але врешті-решт угруповання обезголовлено, ракетні арсенали підірвані, шляхи постачання зброї перекриті і вищий командний склад знищено.