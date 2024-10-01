Операция против "Хезболлы" в Ливане: израильский журналист назвал цели

Цви Зильбер называет текущую операцию Израиля против "Хезболлы" третьей ливанской войной. Он обратил внимание, что она началась ровно 18 лет спустя завершения Второй ливанской войны.

По мнению журналиста, возвращение жителей севера Израиля в свои дома - только официально задекларированная цель.

"Настоящая цель Третьей ливанской войны состоит в том, чтобы это была последняя ливанская война. Чтобы не было четвертой. Потому что Израилю с Ливаном абсолютно нечего делить, у нас нет территориальных споров", - добавил Цви Зильбер.

Он подчеркнул, что для выполнения такой цели необходимо полностью разгромить "Хезболлу".

"Что, я думаю, мы уже сделали", - считает журналист.

Он напомнил, что израильские военные эксперты еще две недели назад рассказывали о "гигантской угрозе" со стороны "Хезболлы", поскольку у нее есть 120-150 тысяч ракет. Такое вооружение могут использовать для ударов по гражданской инфраструктуре Израиля.

Но в конце концов группировка обезглавлена, ракетные арсеналы взорваны, пути поставок оружия перекрыты и высший командный состав уничтожен.