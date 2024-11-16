Операція "Хибна ціль". Росія вигадала план з дронами-приманками ще в 2022 році, - AP

Відомо, що термобаричні боєголовки створюють вихор високого тиску та тепла, що може проникати через товсті стіни. Вони висмоктують весь кисень на своєму шляху і мають жахливу репутацію через травми, які наносяться навіть за межами місця початкового вибуху: ураження легень, очних очних яблук, пошкодження мозку.

Водночас, за словами людини, знайомої з виробництвом російських безпілотників, Росія розробила план з дронів-приманок ще наприкінці 2022 року, давши йому кодову назву Operation False Target.

Ідея полягала в тому, щоб запустити озброєні безпілотники разом із десятками дронами-приманками, іноді набитих ганчірками чи пінопластом, що не можна було їх виявити та відрізнити від тих, що несуть справжню бомбу. Таким чином, українські сили мають ухвалювати миттєві рішення про те, як витрачати обмежені ресурси для рятування життів та збереження критичної інфраструктури.

"Ідея полягала в тому, щоб зробити дрон, який створював би у противника почуття повної невизначеності. Тож він не знає, чи справді це смертоносна зброя... чи, по суті, поролонова іграшка. З термобарикою тепер є "величезний ризик", що озброєний дрон може відхилитися від свого курсу і опинитися в житловому районі, де "збитки будуть просто жахливими", - сказало джерело.