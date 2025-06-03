Операція "Павутина". Чи зможе РФ відновити втрати авіації: аналіз Defense Express
Україна завдала нищівного удару по російській стратегічній авіації в операції "Павутина". Втрати РФ складають близько третини повітряної компоненти ядерної тріади, що створює серйозні проблеми для відновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише видання, внаслідок точкових ударів FPV-дронів по стратегічних аеродромах РФ було знищено 34% усіх повітряних носіїв крилатих ракет, які є частиною ядерної тріади Росії.
За оцінками СБУ, загальні збитки РФ перевищують 7 млрд доларів. Проте реальні втрати агресора виходять за рамки грошей: Москва втратила третину ключового компонента свого стратегічного ядерного стримування, який фізично не можна відновити найближчими роками.
Які літаки втратила Росія
Найбільших втрат РФ зазнала по стратегічним бомбардувальникам Ту-95МС і Ту-160, які є основними носіями крилатих ракет Х-101 і Х-555. Ці літаки не виробляються з 1990-х років, а модернізація відбувається вкрай повільно.
- Ту-160М2 - з 2022 року РФ змогла зібрати лише два літаки, ще два на етапі зборки. Усі вони створюються на базі старих корпусів ще радянського виробництва.
- Ту-95МС - таких літаків у РФ від 40 до 60, але лише 18-27 були модернізовані для використання сучасних ракет. Нових Ту-95 не випускають.
- Ту-22М3 - хоч і не стратегічний бомбардувальник, а дальній, але також зазнав втрат. У строю залишилось менше 55 літаків, не всі з яких справні. Програма їх модернізації буксує.
Відновити втрати РФ не зможе найближчим часом
Єдина теоретична альтернатива - новий стратегічний бомбардувальник ПАК ДА (проєкт "Изделие 80"). Але за більш ніж 15 років роботи над ним, РФ так і не спромоглася збудувати навіть льотного прототипа. Наразі існує лише статичний макет для випробувань.
Перший політ, якщо він узагалі відбудеться, очікується не раніше другої половини 2030-х років. І навіть після цього - попереду багаторічний цикл випробувань, доводки, сертифікації, і тільки потім - можлива серія. Все це за наявності коштів, ресурсів і фахівців, яких у РФ критично не вистачає.
Для прикладу, американський стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit, на який у РФ орієнтуються при проєктуванні ПАК ДА, обійшовся у понад 2 мільярди доларів за одиницю. Витрати такого масштабу для Росії зараз - непідйомні.
Якщо взяти до уваги, що в результаті операції "Павутина" було уражено до десяти стратегічних літаків, то мова йде про мінімум 15-20 мільярдів доларів збитків, які не можна компенсувати ні ремонтами, ні закупівлями.
Відновлення втрачених літаків - це перспектива 10–20 років, а не сезон чи два. Немає жодної гарантії, що цю програму взагалі буде завершено. В умовах санкцій, втрати кадрів, технічної ізоляції та війни Росія може просто не дотягнути до реалізації таких довгих проєктів.
Спецоперація "Павутина" СБУ
Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію "Павутина" проти російської стратегічної авіації. Унаслідок атаки безпілотниками було уражено щонайменше 40 літаків ворога, серед яких - А-50, Ту-95 і Ту-22М3.
За даними джерел, йшлося про знищення авіації, яка щодня завдає ударів по українських містах. Під удар потрапили аеродроми в глибокому тилу Росії. Орієнтовні збитки росіян можуть перевищувати 2 мільярди доларів.
Крім того, наприкінці квітня в Росії спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Орієнтовна вартість знищеного літака - 50 млн доларів.
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