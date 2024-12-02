Операція у Курській області відтермінувала наступ РФ біля Запоріжжя, - джерела

За даними видання, контрнаступ росіян у Курській області змусив Москву трохи внести корективи у свої плани щодо наступу в Запорізькій області, однак він не відмовився від них.

Зокрема, співрозмовники РБК-Україна стверджують, що початок операції окупантів на Запоріжжі очікувався орієнтовно в період з жовтня по грудень. Наразі наші військові прогнозують, що ворог може розпочати свій наступ після 5 грудня. Але варто зазначити, що і цю дату не слід вважати кінцевою, адже до цього Москва вже не раз переносила "День Д".

Джерела, з якими розмовляло РБК-Україна, вважають, що Росія може завдати удар в районі Кам'янського - П'ятихаток Запорізької області на північ, щоб підійти якомога ближче до міста Запоріжжя і отримати можливість обстрілювати південну частину обласного центра зі ствольної артилерії.

Ситуація в Запорізькій області

Раніше ми писали про те, що російська армія може планувати масштабний наступ із метою встановлення контролю над Запоріжжям. Зокрема, росіяни значно посилили повітряні удари по місту.

Пізніше стало відомо, що російська армія взяла під контроль селище Левадне у Запорізькій області. Згодом у ЗСУ підтвердили просування окупантів на тому напрямку.

Як розповідав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, на півдні України росіяни зосередили близько 200 тисяч військових, включаючи окупаційні війська в Криму.