Операція "Кіготь-меч": турецька авіація завдала ударів по курдських базах у Сирії та Іраку

Як зазначається в заяві міністерства, удари в рамках повітряної операції "PENÇE KILIÇ" ("Кіготь-меч") були завдані по базах забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК) та сирійського курдського ополчення YPG, яке, як стверджують в Анкарі, використовувалися для нападів на Туреччину

"Гнізда терористів знищуються прямими влученнями. Настав час розплати", - заявили в Міноборони Туреччини.

Також у прес-релізі на сайті відомства наголошують, що проводять операції з метою "запобігання терористичним нападам на наш народ і сили безпеки з півночі Іраку та Сирії, забезпечення безпеки кордонів та знищення тероризму в його джерелі".

У Міноборони додали, що операція проводилася відповідно до права на самооборону, що випливає зі статті 51 Статуту ООН.

Варто зазначити, що турецьке телебачення NTV повідомило, що повітряний простір Сирії, який контролювала РФ, вперше за довгі роки став відкритим для турецьких військових літаків.

Туреччина вже провела три операції у північній Сирії проти ополченців YPG. Президент Тайїп Ердоган раніше заявляв про можливість провести ще одну.

Повітряних ударів вже зазнавали ряд баз курдів:

Айн аль-Араб, Айн Дагне, Айн Хесус, Дербесі,М аранес, Малікія, аеропорт Мінніг, Тель Ріфат - у Сирії,

Асос, Сулейманія, Сінджар, Канділ, Ербіль - в Іраку.

Пізно ввечері у суботу в СДС заявили, що турецька авіація обстріляла два села, населені внутрішньо переміщеними особами на півночі Сирії, передає Reuters.

Операція "Кіготь-меч" послідувала за вибухом 13 листопада на багатолюдному проспекті Істікляль у Стамбулі, в результаті якої загинули 6 людей і 81 був поранений.

Анкара звинуватила у теракті курдських ополченців. При цьому жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух у Стамбулі минулої неділі, а РПК та СДС (очолювані курдами Сирійські демократичні сили) заперечують свою причетність.