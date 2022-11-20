Операция "Коготь-меч": турецкая авиация нанесла удары по курдским базам в Сирии и Ираке

Как отмечается в заявлении министерства, удары в рамках воздушной операции "PENÇE KILIÇ" ("Коготь-меч") были нанесены по базам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и сирийского курдского ополчения YPG, которое, как утверждают в Анкаре, использовались для нападений на Турцию.

"Гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями. Пришло время расплаты", - заявили в Минобороны Турции.

Также в пресс-релизе на сайте ведомства подчеркивают, что проводят операции с целью "предотвращения террористических нападений на наш народ и силы безопасности с севера Ирака и Сирии, обеспечения безопасности границ и уничтожения терроризма в его источнике".

В Минобороны добавили, что операция проводилась в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН.

Стоит отметить, что турецкое телевидение NTV сообщило, что воздушное пространство Сирии, которое контролировала РФ, впервые за долгие годы стало открытым для турецких военных самолетов.

Турция уже провела три операции в северной Сирии против ополченцев YPG. Президент Тайип Эрдоган ранее заявлял о возможности провести еще одну.

Воздушным ударам уже подвергались ряд баз курдов:

Айн аль-Араб, Айн Дагне, Айн Хесус, Дербеси, Маранес, Маликия, аэропорт Минниг, Тель Рифат - в Сирии,

Асос, Сулеймания, Синджер, Кандил, Эрбиль - в Ираке.

Поздно вечером в субботу в СДС заявили, что турецкая авиация обстреляла две деревни, населенные внутренне перемещенными лицами на севере Сирии, передает Reuters.

Операция "Коготь-меч" последовала за взрывом 13 ноября на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 человек был ранен.

Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в прошлое воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.