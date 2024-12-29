Операція "Клешня". У ЗСУ показали, як дістають дрони з захоплених окупантами територій

Дрони для ЗСУ

Під час повномасштабної війни в Україні значно наростили виробництво дронів. Йдеться як про звичайні коптери, так і про розвідувальні та ударні безпілотники з великим радіусом дії.

Як повідомляли в уряді, за останній рік українські компанії виготовили мільйони дронів різних типів.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що українські дрони можуть вражати на відстані до 2 тисяч кілометрів.

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