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Операция "Клешня". В ВСУ показали, как достают дроны с захваченных оккупантами территорий

Фото: защитники показали, как достают дроны с захваченных территорий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины показали одну из операций по "спасению" дрона. Беспилотник был на захваченной оккупантами территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.

Воины назвали операцию "Клешня" и отметили, что в перерывах между уничтожением врагов так же эвакуируют поврежденные борта.

"Подобные операции достаточно важны и одновременно рискованные, ведь дроны находятся на вражеской территории и всегда есть риск, что "спасителя" заметят. Поэтому делать все нужно не только осторожно, но и быстро", - объясняют военные.

В 28 ОМБр отмечают, что несмотря на риск обнаружения беспилотников, потеря дрона не сравнится с человеческой жизнью.

 

 

Дроны для ВСУ

Во время полномасштабной войны в Украине значительно нарастили производство дронов. Речь идет как об обычных коптерах, так и о разведывательных и ударных беспилотниках с большим радиусом действия.

Как сообщали в правительстве, за последний год украинские компании изготовили миллионы дронов различных типов.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что украинские дроны могут поражать на расстоянии до 2 тысяч километров.

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