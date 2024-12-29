Операция "Клешня". В ВСУ показали, как достают дроны с захваченных оккупантами территорий

Воины назвали операцию "Клешня" и отметили, что в перерывах между уничтожением врагов так же эвакуируют поврежденные борта.

"Подобные операции достаточно важны и одновременно рискованные, ведь дроны находятся на вражеской территории и всегда есть риск, что "спасителя" заметят. Поэтому делать все нужно не только осторожно, но и быстро", - объясняют военные.

В 28 ОМБр отмечают, что несмотря на риск обнаружения беспилотников, потеря дрона не сравнится с человеческой жизнью.