Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв

Контрнаступ на сході Харківської і заході Луганської областей

30 листопада російські війська продовжили оборону від українських контрнаступальних дій та відвойовували втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили спробу штурму біля Стельмахівки, що за 15 км на північний захід від Сватового. Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили атакували російські позиції в Новоселівському (14 км на північний захід від Сватового).

Російські джерела також стверджують, що українські війська здійснили наземні атаки на південь від Сватового навколо Кремінної, і повідомляють, що російські війська відбили українські атаки в напрямку Площанки (15 км на північ від Кремінної), Червонопопівки (6 км на північний захід від Кремінної) та Житлівки (8 км на північ від Кремінної).

Український Генштаб зазначив, що російські війська обстріляли Червонопопівку та Площанку, що свідчить про те, що українські війська дійсно просунулися в ці населені пункти. Російські війська додатково атакували українські позиції на південь від Кремінної біля Білогорівки, а російські джерела стверджують, що українські сили обстріляли Лисичанськ (29 км на південний схід від Кремінної).

Про загальний темп українського контрнаступу вздовж лінії Сватове-Кремінна надходять суперечливі відомості. Численні російські джерела стверджують, що українські контрнаступальні дії в цьому районі зупинилися через нестачу артилерійських боєприпасів і неможливість постачання через погані погодні умови і енергетичні збої. Однак інше російське джерело заявило, що навпаки, ситуація навколо Кремінної стає дедалі напруженішою, і стверджує, що українські сили скупчуються на північ від Кремінної в районі Червонопопівки. Лідер Чечні Рамзан Кадиров стверджує ж, що сили чеченського спецназу "Ахмат" і війська 2-го армійського корпусу так званої "ЛНР" "чудово просуваються" в цьому районі.

Бої на Донбасі

30 листопада російські війська продовжують просуватись на південь від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані між 28 і 29 листопада, показують, як росіяни оточують ЗСУ зі східного боку Курдюмівки, приблизно за 12 км на південний захід від Бахмута. Російські джерела поширюють суперечливі звіти щодо статусу контролю над Курдюмівкою: дехто повідомляє, що українські війська все ще контролюють західну половину населеного пункту і що бої тривають, тоді як деякі стверджують, що російські війська повністю взяли під свій контроль населений пункт і перебувають у процесі очищення українських позицій.

"ISW спостерігає лише візуальне підтвердження першого твердження і вважає, що російські війська досягли успіхів у східній половині Курдюмівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 листопада, також показують незначне просування росіян на південно-східній і північно-східній околицях самого Бахмута", - зазначають аналітики.

30 листопада російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Бахмута. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили спроби російських атак поблизу Бахмутського (10 км на північний схід від Бахмута) та Білогорівки (20 км на північний схід від Бахмута). Міністерство оборони Росії стверджує, що російські війська повністю захопили Білогорівку, хоча ISW не спостерігає незалежного підтвердження цієї заяви. Російські та українські джерела вказують, що за операції в районі Бахмута відповідають бойовики групи "Вагнера", в основному з мобілізованих полонених, а також елементи як 1-го, так і 2-го армійських корпусів (військ так званих "ДНР" та "ЛНР" відповідно).

Крім того, 30 листопада російські війська продовжили наземні атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк і звичайні обстріли на заході Донецької області. У Генштабі України заявили, що російські війська безуспішно атакували Первомайське, Невельське та Мар’їнка. Російські військові блогери стверджують, що російські війська, зокрема бійці "Кубанського" козачого загону БАРС-11, воюють у Мар’їнці. Російські джерела оприлюднили кадри бойових дій артилеристів так званої "ДНР", які обстрілюють українські позиції поблизу Авдіївки. У Міноборони Росії стверджують, що українські війська продовжили безуспішні спроби повернути втрачені позиції на південний захід від Донецька поблизу Вугледара, а російські війська продовжили регулярний вогонь уздовж лінії зіткнення навколо міста Донецька та в західній частині Донецької та східній Запорізькій областях.

Ситуація на півдні

У Генштабі України повідомили, що російські війська ведуть позиційну оборону на східному березі Дніпра. 30 листопада українське ЗМІ "Громадське" опублікувало відео, на якому показано, як українські сили, розташовані під Антонівським мостом на західному березі Дніпра, ведуть вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по російським військам через річку на східному березі. Опитані виданням українські військові стверджують, що перебувають у складі підрозділів на вкрай передових позиціях із завданням не допустити російських диверсійно-розвідувальних груп через річку.

Українські військові також заявили, що російські війська мають кілька спостережних постів на східному березі, з яких ведуть артилерійський вогонь. Російські війська можуть мати підрозділи на східному березі поблизу водної лінії, щоб не дати українським розвідувально-диверсійним групам переправитися через річку та запропонувати позиції, з яких російські війська зможуть краще обстрілювати Херсон та навколишні населені пункти.

Українські війська продовжують завдавати ударів по районах концентрації росіян на півдні України. У Генштабі України повідомили, що українські війська 28 і 29 листопада завдали ударів по російських позиціях у Пологах і Токмаку Запорізької області, поранивши близько 100 російських військових. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 листопада, показують наслідки ударів HIMARS по будівлях у Пологах. Інші відео з геолокацією, опубліковані 30 листопада, показують наслідки передбачуваних українських ударів у Мирному Запорізької області. Мер українського Мелітополя Іван Федоров 30 листопада повідомив, що жителі чули вибухи в місцях, де нещодавно розмістилися російські мобілізовані. Російські джерела також продовжують висловлювати стурбованість неперевіреними українськими штурмами Запорізької області 30 листопада. Запорізький окупаційний депутат Володимир Рогов стверджує, що українські сили невдало намагалися прорвати російські оборонні позиції поблизу Оріхова Запорізької області. ISW не може перевірити повідомлення про український штурм і не робить оцінок щодо майбутніх українських операцій.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що українські війська проводять бойові дії на Кінбурнській косі в умовах інформаційної тиші. Кім також заявив, що 28 листопада російські війська силою виселили жителів з Кінбурнської коси. Раніше ISW оцінювало, що українські сили будуть краще оснащені для проведення потенційних операцій на східному березі Дніпра в Херсонській області з місць на Кінбурнській косі.

30 листопада російські війська продовжили звичайні ракетно-артилерійські удари на захід від Гуляйполя, на заході Херсонської області та в Дніпропетровській області. Українські джерела повідомляють, що російські війська завдали ударів по м. Херсон, Кізомис, Очаків, Запоріжжя, Нікополь і Марганець.



