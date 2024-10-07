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Операція Ізраїля у Лівані проти "Хезболли" добре підготовлена, - експерт

Понеділок 07 жовтня 2024 15:11
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Операція Ізраїля у Лівані проти "Хезболли" добре підготовлена, - експерт Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Роман Кот

Операція Ізраїлю на півдні Лівану має чітко визначену мету. А саме знищення інфраструктури обстрілів угруповання "Хезболла", щоб ізраїльські біженці могли безпечно повернутися до своїх домівок.

Про це розповів ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін в матеріалі РБК-Україна "Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі".

За його словами, на відміну від 2006 року, коли війна почалася через імпульсивну реакцію на викрадення ізраїльського солдата та напад на патруль на кордоні з Ліваном, нинішня операція ретельно готувалася.

"Зараз підготовка до операції в Лівані йшла весь рік. Готувався ґрунт для неї. І не просто так ізраїльська армія нещодавно оприлюднила дані, що кілька місяців уже ізраїльські війська заходили на територію Лівану", - підкреслив Левін.

7 жовтня минає рік з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль. Як повідомляє The Guardian, напередодні цієї річниці ізраїльські військові активізують свої операції та готують "серйозну і значну відповідь" Ірану за останню масштабну ракетну атаку.

У ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію поблизу Лівану. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, завдаючи ударів по військових об'єктах у Лівані.

Детальніше про наземну операцію Ізраїлю в Лівані – у матеріалі РБК-Україна.

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