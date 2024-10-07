Операція Ізраїля у Лівані проти "Хезболли" добре підготовлена, - експерт

Операція Ізраїлю на півдні Лівану має чітко визначену мету. А саме знищення інфраструктури обстрілів угруповання "Хезболла", щоб ізраїльські біженці могли безпечно повернутися до своїх домівок.

За його словами, на відміну від 2006 року, коли війна почалася через імпульсивну реакцію на викрадення ізраїльського солдата та напад на патруль на кордоні з Ліваном, нинішня операція ретельно готувалася. "Зараз підготовка до операції в Лівані йшла весь рік. Готувався ґрунт для неї. І не просто так ізраїльська армія нещодавно оприлюднила дані, що кілька місяців уже ізраїльські війська заходили на територію Лівану", - підкреслив Левін.