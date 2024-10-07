Операция Израиля в Ливане против "Хезболлы" хорошо подготовлена, - эксперт
Операция Израиля на юге Ливана имеет четко определенную цель. А именно уничтожение инфраструктуры обстрелов группировки "Хезболла", чтобы израильские беженцы могли безопасно вернуться в свои дома.
Об этом рассказал израильский военный эксперт Игаль Левин в материале РБК-Украина "Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше".
По его словам, в отличие от 2006 года, когда война началась из-за импульсивной реакции на похищение израильского солдата и нападение на патруль на границе с Ливаном, нынешняя операция тщательно готовилась.
"Сейчас подготовка к операции в Ливане шла весь год. Готовилась почва для нее. И не просто так израильская армия недавно обнародовала данные, что несколько месяцев уже израильские войска заходили на территорию Ливана", - подчеркнул Левин.
7 октября исполняется год с момента нападения ХАМАС на Израиль. Как сообщает The Guardian, в преддверии этой годовщины израильские военные активизируют свои операции и готовят "серьезный и значительный ответ" Ирану за последнюю масштабную ракетную атаку.
В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию вблизи Ливана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, нанося удары по военным объектам в Ливане.
Детальнее о наземной операции Израиля в Ливане – в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.