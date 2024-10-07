Операция Израиля в Ливане против "Хезболлы" хорошо подготовлена, - эксперт

Операция Израиля на юге Ливана имеет четко определенную цель. А именно уничтожение инфраструктуры обстрелов группировки "Хезболла", чтобы израильские беженцы могли безопасно вернуться в свои дома.

По его словам, в отличие от 2006 года, когда война началась из-за импульсивной реакции на похищение израильского солдата и нападение на патруль на границе с Ливаном, нынешняя операция тщательно готовилась. "Сейчас подготовка к операции в Ливане шла весь год. Готовилась почва для нее. И не просто так израильская армия недавно обнародовала данные, что несколько месяцев уже израильские войска заходили на территорию Ливана", - подчеркнул Левин.