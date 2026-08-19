Операція "Форест Гамп": НАБУ розкрило деталі схеми зі 150 млн застави у справі "Мідас"

Оприлюднені записи розмов фігурантів, у яких вони обговорюють переказ коштів через державний банк, їхній розподіл та способи обходу фінансового моніторингу.

За даними слідства, до групи входили заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова його наглядової ради та інші особи. Для реалізації схеми використовували державний банк і рахунки підконтрольних підприємств.

В оприлюднених матеріалах фігуранти, зокрема, обговорюють отримання контролю над банком та залучення його керівництва до проведення необхідних операцій.

"Вони будуть носити, вони будуть носити, не треба там нікого дивитися, вони все будуть робити", - говорить екснардеп.

Окремо учасники схеми обговорювали можливість використання підконтрольних людей у правоохоронних органах. На одному із записів вони говорять про необхідність формування "кадрового резерву" та вплив на державні органи.

"У нас має бути кадровий резерв, має. Ми маємо мати таких людей, у нас їх немає", - каже у записі заступниця керівника ОП.

Обговорення внесення застави

Значна частина записів стосується безпосередньо внесення 150 млн гривень застави за одного з фігурантів справи "Мідас". У розмовах учасники схеми шукають спосіб провести кошти через підконтрольні компанії.

"Мільйонів 100 в безналі є? в безналі?", - питає екснардеп.

В іншій розмові вони домовляються розділити суму на кілька частин.

"Або 150 зробити, або нічого не зробити", - каже екснардеп.

Згодом фігуранти обговорюють, через які компанії проводити гроші та як організувати їхнє надходження до банку.

Обхід фінансового моніторингу

Окремо на записах фігурує схема проведення платежів у ручному режимі. За словами учасників розмови, необхідно було зробити так, щоб платіж не потрапив під перевірку фінансового моніторингу.

"Я в ручному режимі роблю вікно і випускаємо гроші", - каже екснардеп.

Фігуранти також обговорювали можливість створити умови, за яких платіж пройде автоматично та не потрапить на ручний контроль.

"Платіжка йде автоматично... в обхід фінмону виходить", - зазначає довірена особа екс-НДУ.

Водночас у розмовах прямо згадується необхідність транзиту коштів та використання документів для їхнього подальшого переказу.

"Будемо випускати під ліві документи", - каже екснардеп.

Гроші передавали траншами

За даними слідства, перший транш у розмірі 50 млн гривень доставили до офісу колишнього народного депутата. 15 млн гривень отримала його довірена особа, ще 35 млн передали до так званого конвертаційного центру.

У розмовах фігуранти після отримання грошей обговорюють їхній подальший розподіл. Цього ж дня, за даними слідства, було доставлено ще 10 млн гривень. Учасники схеми підтверджують отримання коштів та обговорюють подальші операції.

Наступний транш становив 70 млн гривень. Його також доставили до офісу екснардепа та розподілили: 20 млн гривень отримала довірена особа, а 50 млн передали до "пральні". Останній транш у розмірі 20 млн гривень провели за тією самою схемою.

Застава за фігуранта справи "Мідас"

29 червня 2026 року одного з фігурантів справи "Мідас" звільнили з-під варти під заставу у 150 млн гривень. Саме походження цих коштів, за даними НАБУ та САП, стало предметом нового епізоду розслідування.

Застава, про яку йдеться на плівках, імовірно, стосується ексміністра енергетики Германа Галущенка.

На записах згадується ім’я Герман, а Галущенко є фігурантом справи "Мідас". Саме за нього у червні цього року вносили 150 млн грн застави.

Операція "Форест Гамп"

Уранці 19 серпня НАБУ та САП офіційно повідомили про початок спецоперації з викриття злочинної організації.

За даними правоохоронців, групу очолювали чинний та колишній народні депутати України. Також до її складу входили високопосадовці Офісу президента.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк натякнув, що мова може йти про чинного нардепа-забудовника. Інший парламентар Олексій Гончаренко заявив про обшуки у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.