Операція у Бєлгородській області охопила вже майже 5 квадратних кілометрів (мапа)

За даними карти, так звана "сіра зона" у Бєлгородській області зараз займає площу 4,93 квадратних кілометри.

Фото: "сіра зона" у Бєлгородській області (натисніть, щоб збільшити)

При цьому губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що більшість жителів Грайворонівського міського округу, де знаходиться "сіра зона", вже покинула територію. Там проводиться неофіційна евакуація.

"У кого немає можливості, допомагаємо на своєму транспорті, хто має можливість, залишають на особистому транспорті", - додав він.

Обстріли Сумської області посилились

На тлі операції у Бєлгородській області росіяни значно посилили обстріл прикордонних населених пунктів Охтирського району Сумської області.

Фото: Охтирка на карті (натисніть, щоб збільшити)

"З метою недопущення загибелі людей у цих громадах здійснюються заходи щодо забезпечення безпеки мешканців, у тому числі перевезення охочих до безпечних місць", - зазначили у Сумській ОВА.

Ситуація у Бєлгородській області

Варто зауважити, що сьогодні "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" розпочали рейд в Бєлгородську область. За даними Головного управління розвідки, метою таких дій є створення "зони безпеки" для захисту українців.

При цьому пізніше стало відомо, що влада російського регіону ввела там режим контртерористичної операції, який передбачає низку обмежень.

Більш детально про операцію у Бєлгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.