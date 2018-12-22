Операции по трансплантации под угрозой из-за саботажа чиновников Минздрава, - депутат

Фото: Валерий Дубиль (пресс-служба «Батькивщины»)

По мнению Дубиля, с 1 января трансплантации в Украине будут вне закона

С 1 января трансплантации в Украине будут вне закона. Об этом в своем блоге написал член комитета Верховной рады по вопросам бюджета, народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль.

Именно в первый день Нового года вступает в действие новый закон о трансплантологии, благодаря которому тяжелобольные, которым раньше не могли помочь в Украине, смогут пролечиться на Родине. А старый закон, согласно которому проводились трансплантации в Украине, теряет силу, отметил нардеп.

Однако он уверен, что из-за бездействия Минздрава по подготовке к его внедрению, вся трансплантация в Украине будет вне закона.

«Минздрав полностью провалил запуск трансплантации в Украине. Вместо старта ее развития с 1 января 2019 в стране, будет катастрофа. Последняя сессионная неделя закончилась, и депутаты не отсрочили дату введения нового закона о трансплантологии. И вина не их, а чиновников Министерства здравоохранения, которые за 7 месяцев не сделали ничего для ее запуска», - написал Дубиль.

По его словам, за время, которое было предоставлено Минздраву на подготовку и устраивало сначала министерство, чиновники не подготовили необходимую нормативно-правовую базу для старта работы нового закона. Кроме того, по словам нардепа, Минздрав должен был разработать и внедрить Единый реестр трансплантации, определить правила работы для новых специалистов - трансплант-координаторов, научить и сертифицировать их.

«Минздрав этого не успел сделать. Успел только влезть в коррупционный скандал - заказал разработку до 17 декабря программного обеспечения на сумму более 26 млн грн. Его должны сдать в эксплуатацию под елку - 31 декабря », - отметил депутат.

Дубиль уточнил, что из-за того, что Министерство не успело подготовиться к вступлению в силу нового законодательства, все операции по трансплантации, которые будут проводиться в Украине с 1 января следующего года будут незаконными. Ведь Минздрав не создал Единой государственной информационной системы трансплантации, куда должна вноситься информация о донорах и не подготовил соответствующих специалистов.

При этом, по его словам, госбюджет не выдержит нагрузки, которая возникнет из-за необходимости оплаты больным операций по трансплантации за границей и они окажутся под угрозой. «Тяжелобольные украинцы не имеют альтернативного способа спасения - без проведения трансплантаций, тысячи людей умрут!», - подчеркнул Дубиль.

Депутат отметил, что руководство Минздрава необходимо привлечь к ответственности за «многочисленные ошибки и провалы», а политическая ответственность лежит непосредственно на президенте Украины Петру Порошенко. При этом Дубиль считает, что до перезагрузки власти на президентских и парламентских выборах, запланированных на 2019, проблемы в области медицины в стране не будут решены.