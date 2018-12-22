Операції з трансплантації під загрозою через саботаж чиновників МОЗ, - депутат

Фото: Валерій Дубіль (прес-служба «Батьківщини»)

На думку Дубіля, з 1 січня трансплантації в Україні будуть поза законом

З 1 січня трансплантації в Україні будуть поза законом. Про це у своєму блозі написав член комітету Верховної ради з питань бюджету, народний депутат України від фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль.

Саме в перший день Нового року вступає в дію новий закон про трансплантологію, завдяки якому хворі, яким раніше не могли допомогти в Україні, зможуть пролікуватися на Батьківщині. А старий закон, згідно з яким проводилися трансплантації в Україні, втрачає силу, зазначив нардеп.

Проте він впевнений, що через бездіяльність МОЗ по підготовці до його впровадження, вся трансплантація в Україні буде поза законом.

«МОЗ повністю провалив запуск трансплантації в Україні. Замість старту її розвитку з 1 січня 2019 в країні, буде катастрофа. Останній сесійний тиждень закінчився, і депутати не відтермінували дату введення нового закону про трансплантологію. І не їх вина, а чиновників Міністерства охорони здоров'я, які за 7 місяців нічого не зробили для її запуску», - написав Дубіль.

За його словами, за час, який було надано МОЗ на підготовку і влаштовувало спочатку міністерство, чиновники не підготували необхідну нормативно-правову базу для старту роботи нового закону. Крім того, за словами нардепа, МОЗ має розробити та запровадити Єдиний реєстр трансплантації, визначити правила роботи для нових фахівців - трансплант-координатора, навчити і сертифікувати їх.

«МОЗ цього не встиг зробити. Встиг тільки влізти в корупційний скандал - замовив розробку до 17 грудня програмного забезпечення на суму понад 26 млн грн. Його мають здати в експлуатацію під ялинку - 31 грудня », - зазначив депутат.

Дубіль уточнив, що через те, що Міністерство не встигло підготуватися до вступу в силу нового законодавства, всі операції з трансплантації, які будуть проводитися в Україні з 1 січня наступного року будуть незаконними. Адже МОЗ не створив Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, куди повинна вноситися інформація про донорів і не підготував відповідних фахівців.

При цьому, за його словами, держбюджет не витримає навантаження, яке виникне через необхідність оплати хворим операцій з трансплантації за кордоном і вони виявляться під загрозою. «Тяжкохворі українці не мають альтернативного способу порятунку - без проведення трансплантацій, тисячі людей помруть!», - підкреслив Дубіль.

Депутат зазначив, що керівництво МОЗ необхідно притягнути до відповідальності за «численні помилки і провали», а політична відповідальність лежить безпосередньо на президентові України Петру Порошенку. При цьому Дубіль вважає, що до перезавантаження влади на президентських і парламентських виборах, запланованих на 2019, проблеми в області медицини в країні не будуть вирішені.