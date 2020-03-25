Операторы "ДТЭК Сети" за неделю карантина вернули свет 200 тыс. украинцам

Операторы системы распределения "ДТЭК Сети" за период карантина провели более 2 тыс. ремонтно-восстановительных работ по возобновлению электроснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу копании.

Сообщается, что это помогло компании вернуть свет в дома более 200 тысяч украинцев. Аварийные бригады и диспетчера круглосуточно проводят ремонты и продолжают делать все возможное для стабильной и бесперебойной работы системы электроснабжения страны.

Операторы системы распределения "ДТЭК Сети" - "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", а также "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" в период карантина продолжают обеспечивать надежное электроснабжение как бытовых, так и юридических клиентов, уделяя особое внимание стабильной работе медицинских учреждений.

"ДТЭК действует в интересах Украины. Работа наших сотрудников - это залог нормальной жизни всей области, так было всегда, и особенно важно сейчас. Мы заботимся о наших клиентах и делаем все для того, чтобы в их домах был свет. Несмотря на режим карантина, ДТЭК продолжает проводить ремонты и возвращать свет в дома наших клиентов в режиме 24/7. За первую неделю карантина наши специалисты провели 2360 ремонтов, вернув свет в дома 213 тысяч жителей", - отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх.

Благодаря работе аварийных бригад энергетиков было восстановлено электроснабжение в более чем 300 населенных пунктах. С 16 по 23 марта "Киевоблэнерго" провел 1057 ремонтов электросетей в Киевской области, "ДТЭК Киевские электросети" - 163 ремонта в г. Киев. "ДТЭК Днепровские электросети" выполнил 609 ремонтных работ в Днепре и области, "ДТЭК Донецкие электросети" - 503 в Донецкой области. Ремонтники "Одессаоблэнерго" ликвидировали 24 крупные аварии, на сетях, которые питают 54 населенных пункта.

Сотрудники аварийных бригад ДТЭК выполняют все работы, соблюдая требования безопасности и гигиены, минимизируя непосредственный контакт с клиентами.

Как ранее писало РБК-Украина с 17 марта операторы систем распределения электроэнергии (ОСР) "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" перешли на дистанционное обслуживание клиентов.

Воспользоваться дистанционными сервисами можно на сайтах компаний, по телефонам их колл-центров, а также по электронной почте и на официальных страницах в Facebook. "ДТЭК Сети" призывает своих клиентов оставаться дома. Компания делает все возможное, чтобы в домах украинцев был свет.