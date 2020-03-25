Оператори "ДТЕК Мережі" за тиждень карантину повернули світло 200 тис. українцям

Оператори системи розподілу "ДТЕК Мережі" за період карантину провели понад 2 тис. ремонтно-відновлювальних робіт з відновлення електропостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що це допомогло компанії повернути світло в будинки понад 200 тисяч українців. Аварійні бригади та диспетчери цілодобово проводять ремонти та продовжують робити все можливе для стабільної й безперебійної роботи системи електропостачання країни.

Оператори системи розподілу "ДТЕК Мережі" - "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Донецькі електромережі", а також "Одесаобленерго" і "Київобленерго" в період карантину продовжують забезпечувати надійне електропостачання як побутових, так і юридичних клієнтів, приділяючи особливу увагу стабільній роботі медичних установ

"ДТЕК діє в інтересах України. Робота наших співробітників - це запорука нормального життя всієї області, так було завжди, і особливо важливо зараз. Ми піклуємося про наших клієнтів і робимо все для того, щоб в їхніх будинках було світло. Попри режим карантину, ДТЕК продовжує проводити ремонти та повертати світло в будинку наших клієнтів в режимі 24/7. За перший тиждень карантину наші фахівці провели 2360 ремонтів, повернувши світло в будинку 213 тисяч жителів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Іван Гелюх.

Завдяки роботі аварійних бригад енергетиків було відновлено електропостачання у понад 300 населених пунктах. З 16 по 23 березня "Київобленерго" провів 1057 ремонтів електромереж в Київській області, "ДТЕК Київські електромережі" - 163 ремонту р. в Київ. "ДТЕК Дніпровські електромережі" виконав 609 ремонтних робіт в Дніпрі й області, "ДТЕК Донецькі електромережі" - 503 в Донецькій області. Ремонтники "Одесаобленерго" ліквідували 24 великі аварії на мережах, які живлять 54 населених пункти.

Працівники аварійних бригад ДТЕК виконують всі роботи, дотримуючись усіх вимог безпеки та гігієни, мінімізуючи безпосередній контакт з клієнтами.

Як раніше писало РБК-Україна з 17 березня оператори систем розподілу електроенергії (ВСР) "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Донецькі електромережі", "Одесаобленерго" і "Київобленерго" перейшли на дистанційне обслуговування клієнтів.

Скористатися дистанційними сервісами можна на сайтах компаній, за телефонами їх колл-центрів, а також електронною поштою та на офіційних сторінках у Facebook. "ДТЕК Мережі" закликає своїх клієнтів залишатися вдома. Компанія робить все можливе, щоб у домівках українців було світло.