Оператори "Трійки" знищили сучасну російську систему ППО Бук-М3 (відео)
Силами Третього армійського корпусу та бійців KRAKEN напередодні було уражено сучасну російську систему ППО "Бук-М3".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третій армійський корпус.
Оператори MURAMASA з 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN, які входять до складу Третього армійського корпусу, виявили та успішно уразили ворожий зенітний ракетний комплекс у межах операції "Вівальді".
ЗРК "Бук-М3" є багатофункціональною системою середньої дальності.
Вона призначена для перехоплення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет, а також для прикриття російських військ і військових об'єктів від ударів з повітря.
Втрата цього ключового засобу протиповітряної оборони суттєво зменшує можливості окупантів захищати свої сили безпосередньо на полі бою.
Нагадаємо, що це не перші успіхи в межах масштабних дій на цьому напрямку.
Раніше Третій армійський корпус ЗСУ продовжив звільняти українські території у Донецькій області, де під час третього сезону операції "Вівальді" воїнам вдалося взяти в полон чимало загарбників.
Крім того, за оцінками аналітиків, успішна українська операція "Вівальді" біля Лимана здатна серйозно ускладнити російський наступ на Слов’янськ.